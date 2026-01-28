Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te M ACD
Prach patriaci do prachovej triedy M, ktorý často vzniká na stavbách, odstráni 30/1 Tact Te M ACD bezpečne a spoľahlivo. S 30 l nádobou, systémom čistenia filtra a certifikáciou ACD.
Na stavbách a v dielňach vzniká každý deň nebezpečný jemných prach rôzneho druhu. Vďaka novému plne automatickému oklepu filtra odstráni náš kompaktný mokro-suchý vysávač 30/1 Tact Te M ACD skutočne veľké množstvá jemného prachu pri súčasne zaručenej 99,9 percentnej efektívnosti filtrácie. Stroj je certifikovaný podľa novej normy ACD v súlade s IEC 60335-2-69:2021 a je schválený na vysávanie horľavého prachu. Oklep filtra a sací výkon pritom nepretržite kontroluje a reguluje elektronika ovládaná senzormi. Vďaka integrovanej zásuvke s automatickým zapínaním, ako aj kompletnému antistatickému systému (vrátane vodivého príslušenstva) sa tento stroj hodí hlavne na priame odsávanie elektronáradia produkujúceho prach. Prach usadený na podlahe alebo strojoch je možné pomocou príslušenstva, ktoré sa dá bezpečne odkladať na stroji, dôkladne a kompletne nasať do pevnej 30-litrovej nádoby s kovovými otočnými kolieskami a nárazníkom.
Vlastnosti a výhody
Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzoromZaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra. Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb. Minimalizované emisie hluku.
Testovaná 99,9-percentná efektivita filtrovaniaChráni zdravie pred dýchateľnými časticami. Testované v súlade s triedou prachu M.
Certifikácia ACDSchválené na vysávanie horľavého prachu. Certifikované podľa IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnosť používateľov.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
- Zvýšená bezpečnosť používateľov.
- Disipácia elektrostatického náboja.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
- Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Filtrácia chladiaceho vzduchu
- Predlžuje životnosť turbíny.
Bezpečnostný vysávač triedy prachu M
- Účinnosť filtrácie 99,9 %.
- Elektronické monitorovanie prietoku.
- Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Wet & Dry plochý skladaný filter
- Certifikované pre triedu prachu M. Stupeň separácie prachu: 99,9 %.
- PES vláknový materiál s PTFE povlakom: odolný voči hnilobe a vlhkosti.
- Ideálne na vysávanie tekutín, jemného prachu a hrubých nečistôt.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
- Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
- Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
- Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|30
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|19,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|560 x 370 x 580
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Koleno: elektricky vodivé
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
- PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)
Výbava
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby
- Prachová trieda: M
- Materiál nádoby: Plast
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač prachovej triedy M na každý druh jemného prachu
- Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
- Na vysávanie tekutín a mokrých nečistôt
- Na odsávanie všetkých druhov kamenného prachu, dreveného prachu, keramického prachu atď.
- Vhodné na vysávanie horľavého prachu v súlade s normou ACD IEC 60335-2-69:2021 (zariadenie na zber horľavého prachu)
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te M ACD náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher