Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Tact Te M ACD
Vyvinutý na veľké množstvá nebezpečného jemného prachu prachovej triedy M: veľký a veľmi mobilný mokro-suchý vysávač s 50 l nádobou, nastaviteľnou rukoväťou a certifikáciou ACD.
Vďaka novému plne automatickému oklepu filtra riadeného senzorom zvládne náš mokro-suchý vysávač 50/1 Tact Te M ACD extrémne množstvá jemného prachu pri súčasne zaručenej 99,9 % efektívnosti filtrácie. Stroj je certifikovaný podľa novej normy ACD v súlade s IEC 60335-2-69:2021 a je schválený na vysávanie horľavého prachu. Pomocou senzorom riadenej elektroniky sa vždy postará o optimálne čistenie filtra, a tým o konštantne vysoký sací výkon. V súhre s veľkou a pevnou 50 l nádobou s kovovými kolieskami a prestaviteľným držadlom zvládne tento stroj jednak veľmi veľké množstvá jemného prachu prachovej triedy M, tiež veľké nečistoty a kvapaliny. Vypúšťacia hadica uľahčuje likvidáciu veľkého množstva kvapalín. NT 50/1 Tact Te M má okrem toho strojovú zásuvku s automatickým zapínaním ako aj kompletný antistatický systém vrátane vodivého príslušenstva.Preto sa obzvlášť hodí na odsávanie priamo na elektronáradí produkujúcom veľké množstvo jemného prachu. Prach bezpečne vysajete pomocou súpravy príslušenstva pozostávajúcej zo 4-metrovej sacej hadice, antikorových sacích trubíc ako aj širokej podlahovej hubice. Všetko príslušenstvo sa dá vďaka premysleným riešeniam odkladať priamo na stroji.
Vlastnosti a výhody
Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzoromZaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra. Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb. Minimalizované emisie hluku.
Testovaná 99,9-percentná efektivita filtrovaniaChráni zdravie pred dýchateľnými časticami. Testované v súlade s triedou prachu M.
Certifikácia ACDSchválené na vysávanie horľavého prachu. Certifikované podľa IEC 60335-2-69:2021. Zvýšená bezpečnosť používateľov.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
- Zvýšená bezpečnosť používateľov.
- Disipácia elektrostatického náboja.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
- Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Filtrácia chladiaceho vzduchu
- Predlžuje životnosť turbíny.
Bezpečnostný vysávač triedy prachu M
- Účinnosť filtrácie 99,9 %.
- Elektronické monitorovanie prietoku.
- Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Wet & Dry plochý skladaný filter
- Certifikované pre triedu prachu M. Stupeň separácie prachu: 99,9 %.
- PES vláknový materiál s PTFE povlakom: odolný voči hnilobe a vlhkosti.
- Ideálne na vysávanie tekutín, jemného prachu a hrubých nečistôt.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
- Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
- Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
- Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Veľká 50-litrová nádoba
- S praktickou nastaviteľnou rukoväťou pre ľahkú prepravu.
- Integrovaná vypúšťacia hadica pre jednoduchú likvidáciu veľkého množstva tekutín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|50
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|19
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|24,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 370 x 1045
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Koleno: elektricky vodivé
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Vypúšťacia hadica
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
- Posuvné držadlo
- PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)
Výbava
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby
- Prachová trieda: M
- Materiál nádoby: Plast
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač prachovej triedy M na každý druh jemného prachu
- Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
- Na vysávanie tekutín a mokrých nečistôt
- Na odsávanie všetkých druhov kamenného prachu, dreveného prachu, keramického prachu atď.
- Vhodné na vysávanie horľavého prachu v súlade s normou ACD IEC 60335-2-69:2021 (zariadenie na zber horľavého prachu)
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Tact Te M ACD náhradný diel
