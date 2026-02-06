Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Bs
Náš vysávač pre pekárne NT 40/1 Tact Bs bol vyvinutý špeciálne pre náročné požiadavky pekární a cukrární. Vysávač bez námahy zvládne aj veľké množstvo jemného prachu.
Vďaka nášmu vysávaču pre pekárne NT 40/1 Tact Bs môžu pekári a cukrári dýchať s úľavou. Či už podlahy, stroje alebo iné zariadenia – a s voliteľným príslušenstvom dokonca aj rúra: vysávač ľahko zvládne všetky výzvy, ktoré ho čakajú v pekárni. Vďaka robustnému kovovému zapínaniu je certifikovaný ako prístroj odolný voči výbuchu, a je preto vhodný aj na vysávanie potenciálne nebezpečného múčneho prachu. Automatické čistenie filtra Tact nielenže zaisťuje trvalo vysoký sací výkon, ale umožňuje aj vysávanie veľkého množstva jemného prachu. Okrem toho sa vysávač s centrálne umiestneným otočným spínačom ľahko ovláda, vydrží aj pri náročných prácach bez poškodenia vďaka robustnej nádobe a vďaka ergonomickému posuvnému držadlu sa mimoriadne ľahko prenáša.
Vlastnosti a výhody
Ideálny pre pekárne a cukrárneVoliteľne dostupné súpravy príslušenstva špeciálne pre používanie v pekárňach.
Špeciálne kovové zapínanieUmožňujú certifikáciu ako prístroj chránený proti výbuchu. Umožňujú povolenie na vysávanie potenciálne nebezpečného múčneho prachu.
PES plochý skladaný filter odolný voči tepluUmožňuje vysávanie problematického prachu v pekárňach.
Praktické odkladanie osobitného príslušenstva
- Umožňuje bezproblémové nosenie objemnej súpravy na čistenie pece.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|40
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|16,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|19,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|650 x 370 x 1100
Balenie obsahuje
- Štrbinová hubica
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
- Posuvné držadlo
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Materiál nádoby: Plast
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
- Antistatická príprava
Oblasti využitia
- Ideálne na čistenie rúr, podláh, strojov a prístrojov
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Bs náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher