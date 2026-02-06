Mokro-suchý vysávač NT 38/1 Me Classic Edition
Robustný mokro-suchý vysávač NT 38/1 Me Classic napriek svojim kompaktným rozmerom bez námahy pozbiera veľké množstvo nečistôt všetkého druhu – s nádobou s objemom 38 litrov.
Vysávač na mokré a suché vysávanie NT 38/1 Me Classic bez námahy vysáva veľké množstvo tekutín, prachu alebo hrubých nečistôt - s výkonnou 1500 W turbínou. Tento kompaktný vysávač má robustnú nádobu s objemom 38 litrov. Rad NT Classic sa vyznačuje aj spoľahlivou filtračnou technológiou. Výhodou je koncept jednoduchého servisu pre zníženie nákladov na prevádzku a údržbu.
Vlastnosti a výhody
Kompaktný, robustný a mobilnýVynikajúca stabilita, jednoduchá manévrovateľnosť a pohodlná preprava vďaka štíhlemu tvaru a 4 kolieskam. Nasávací mechanizmus a príslušenstvo sú bezpečne a pohodlne prenášané na stroji, čo znamená, že sú vždy pripravené.
Vynikajúca sacia silaZariadenia NT Classic s výkonnou turbínou s výkonom 1 500 W spoľahlivo odstraňujú širokú škálu nečistôt. Pre vynikajúce výsledky čistenia.
Servis a pohodlieKoncept Easy Service umožňuje odstránenie turbíny za 44 sekúnd. Rýchla výmena turbíny šetrí nielen obrovské množstvo času, ale aj náklady.
Vysávanie bez filtračných vreciek
- Jednomotorové stroje NT Classic sú vybavené osvedčenými patronovými filtrami Kärcher.
- Patronový filter umožňuje trvalé odsávanie bez filtračného vrecka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|59
|Vysávanie (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Objem nádoby (l)
|38
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 1500
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|6,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|78
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|375 x 360 x 735
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Typ sacej hadice: s kolenom
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: PES
- Antikorová nádoba
Oblasti využitia
- Na vysávanie kvapalín, hrubých nečistôt a prachu na všetkých tvrdých povrchoch, ako aj na čistenie interiéru vozidla.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 38/1 Me Classic Edition náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher