Mokro-suchý vysávač NT 38/1 Me Classic Edition

Robustný mokro-suchý vysávač NT 38/1 Me Classic napriek svojim kompaktným rozmerom bez námahy pozbiera veľké množstvo nečistôt všetkého druhu – s nádobou s objemom 38 litrov.

Vysávač na mokré a suché vysávanie NT 38/1 Me Classic bez námahy vysáva veľké množstvo tekutín, prachu alebo hrubých nečistôt - s výkonnou 1500 W turbínou. Tento kompaktný vysávač má robustnú nádobu s objemom 38 litrov. Rad NT Classic sa vyznačuje aj spoľahlivou filtračnou technológiou. Výhodou je koncept jednoduchého servisu pre zníženie nákladov na prevádzku a údržbu.

Vlastnosti a výhody
Kompaktný, robustný a mobilný
Vynikajúca stabilita, jednoduchá manévrovateľnosť a pohodlná preprava vďaka štíhlemu tvaru a 4 kolieskam. Nasávací mechanizmus a príslušenstvo sú bezpečne a pohodlne prenášané na stroji, čo znamená, že sú vždy pripravené.
Vynikajúca sacia sila
Zariadenia NT Classic s výkonnou turbínou s výkonom 1 500 W spoľahlivo odstraňujú širokú škálu nečistôt. Pre vynikajúce výsledky čistenia.
Servis a pohodlie
Koncept Easy Service umožňuje odstránenie turbíny za 44 sekúnd. Rýchla výmena turbíny šetrí nielen obrovské množstvo času, ale aj náklady.
Vysávanie bez filtračných vreciek
  • Jednomotorové stroje NT Classic sú vybavené osvedčenými patronovými filtrami Kärcher.
  • Patronový filter umožňuje trvalé odsávanie bez filtračného vrecka.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 59
Vysávanie (mbar/kPa) 227 / 22,7
Objem nádoby (l) 38
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 1500
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 6,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 78
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 375 x 360 x 735

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Typ sacej hadice: s kolenom
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: PES
  • Antikorová nádoba
Oblasti využitia
  • Na vysávanie kvapalín, hrubých nečistôt a prachu na všetkých tvrdých povrchoch, ako aj na čistenie interiéru vozidla.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 38/1 Me Classic Edition náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher