Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L
Šikovný a súčasne mimoriadne silný mokro-suchý vysávač základnej triedy. Vďaka svojej nízkej hmotnosti sa NT 22/1 Ap vynikajúco hodí na mobilné použitie.
Malý, výkonný, spoľahlivý, extrémne všestranný a ľahký ako pierko: Takto presviedča náš mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap pri ľahkých až stredne ťažkých čistiacich prácach v mnohých profesionálnych oblastiach. Prach, hrubú špinu a kvapaliny zvládne vďaka poloautomatickému oklepu filtra a PES patrónovému filtru necitlivému na vlhkosť úplne bez námahy. Prípojka sacej hadice umiestnená priamo v hlave stroja pritom umožňuje maximálne využitie objemu nádoby. Jej veľmi kompaktné rozmery a nízka hmotnosť umožňujú pohodlnú a bezproblémovú prepravu tohto stroja, ktorý sa navyše veľmi jednoducho obsluhuje.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť
- Možné je jednoduché striedanie medzi mokrým a suchým vysávaním bez predchádzajúceho vysušenia PES patrónového filtra.
- Umývateľný PES filter.
Prípojka sacej hadice na hlave stroja
- Umožňuje využitie celého objemu nádoby.
- Úspora času vďaka predĺženým intervalom vyprázdňovania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|72
|Vysávanie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádoby (l)
|22
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1300
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|6
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|71
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 370 x 480
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: PES
Výbava
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Ideálny stroj na ľahké až stredne ťažké čistiace práce v mnohých profesionálnych oblastiach
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L náhradný diel
