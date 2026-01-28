Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L

Šikovný a súčasne mimoriadne silný mokro-suchý vysávač základnej triedy. Vďaka svojej nízkej hmotnosti sa NT 22/1 Ap vynikajúco hodí na mobilné použitie.

Malý, výkonný, spoľahlivý, extrémne všestranný a ľahký ako pierko: Takto presviedča náš mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap pri ľahkých až stredne ťažkých čistiacich prácach v mnohých profesionálnych oblastiach. Prach, hrubú špinu a kvapaliny zvládne vďaka poloautomatickému oklepu filtra a PES patrónovému filtru necitlivému na vlhkosť úplne bez námahy. Prípojka sacej hadice umiestnená priamo v hlave stroja pritom umožňuje maximálne využitie objemu nádoby. Jej veľmi kompaktné rozmery a nízka hmotnosť umožňujú pohodlnú a bezproblémovú prepravu tohto stroja, ktorý sa navyše veľmi jednoducho obsluhuje.

Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery﻿﻿
  • Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť﻿
  • Možné je jednoduché striedanie medzi mokrým a suchým vysávaním bez predchádzajúceho vysušenia PES patrónového filtra.﻿
  • Umývateľný PES filter.
Prípojka sacej hadice na hlave stroja
  • Umožňuje využitie celého objemu nádoby.
  • Úspora času vďaka predĺženým intervalom vyprázdňovania.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 72
Vysávanie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádoby (l) 22
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 1300
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 6
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 71
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 370 x 480

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: PES

Výbava

  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Trieda krytia: II
  • Otočné koliesko s aretáciou
Oblasti využitia
  • Ideálny stroj na ľahké až stredne ťažké čistiace práce v mnohých profesionálnych oblastiach
Príslušenstvo
