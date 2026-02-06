Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te L

Ideálny pre remeselníkov: Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap s prístrojovou zásuvkou (s automatickým spúšťaním), silným sacím výkonom a poloautomatickým oklepom filtra. Kompaktný a ľahký základný stroj.

Remeselníci tohto malého siláka určite ocenia. Náš mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te disponuje prístrojovou zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním pre elektronáradie, je veľmi ľahký, a teda sa vždy jednoducho prepravuje, a navyše presviedča silným sacím výkonom pri ľahkých až stredne ťažkých čistiacich prácach. Či ide o prach, hrubú špinu alebo kvapaliny: Vďaka poloautomatickému oklepu filtra a PES patrónovému filtru odolnému proti vlhkosti spoľahlivo a dôkladne vybaví svoju prácu. Prípojka sacej hadice integrovaná priamo v hlave stroja pritom umožňuje maximálne využitie objemu nádoby. Týmto je tento jednoducho ovládateľný a všestranný NT 22/1 Ap Te ideálnym spoločníkom pri inštalačných a renovačných prácach, pri čistení budov a mnohom inom profesionálnom použití.

Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery﻿﻿
  • Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.﻿
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť﻿
  • Jednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača.
  • Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť.
  • Udržateľnosť: PES patrónový filter je umývateľný.
Prístrojová zásuvka pre elektronáradie (s automatickým nábehom)﻿﻿
  • Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
  • Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
  • Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
  • Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
  • Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
  • Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 72
Vysávanie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádoby (l) 22
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 1300
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 6
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 72
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 370 x 480

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: PES
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie

Výbava

  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
Oblasti využitia
  • Ideálny stroj na ľahké až stredne ťažké čistiace práce v mnohých profesionálnych oblastiach
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
