Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te L
Ideálny pre remeselníkov: Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap s prístrojovou zásuvkou (s automatickým spúšťaním), silným sacím výkonom a poloautomatickým oklepom filtra. Kompaktný a ľahký základný stroj.
Remeselníci tohto malého siláka určite ocenia. Náš mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te disponuje prístrojovou zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním pre elektronáradie, je veľmi ľahký, a teda sa vždy jednoducho prepravuje, a navyše presviedča silným sacím výkonom pri ľahkých až stredne ťažkých čistiacich prácach. Či ide o prach, hrubú špinu alebo kvapaliny: Vďaka poloautomatickému oklepu filtra a PES patrónovému filtru odolnému proti vlhkosti spoľahlivo a dôkladne vybaví svoju prácu. Prípojka sacej hadice integrovaná priamo v hlave stroja pritom umožňuje maximálne využitie objemu nádoby. Týmto je tento jednoducho ovládateľný a všestranný NT 22/1 Ap Te ideálnym spoločníkom pri inštalačných a renovačných prácach, pri čistení budov a mnohom inom profesionálnom použití.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť
- Jednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača.
- Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť.
- Udržateľnosť: PES patrónový filter je umývateľný.
Prístrojová zásuvka pre elektronáradie (s automatickým nábehom)
- Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Adaptér na náradie pre elektrické náradie
- Umožňuje bezprašné vŕtanie, pílenie alebo brúsenie elektrickým náradím.
- Gumový nadstavec a otočný krúžok falošného vzduchu.
- Otočný krúžok pre nastavenie sacieho výkonu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|72
|Vysávanie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádoby (l)
|22
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1300
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|6
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|72
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 370 x 480
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: PES
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
Výbava
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
Oblasti využitia
- Ideálny stroj na ľahké až stredne ťažké čistiace práce v mnohých profesionálnych oblastiach
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
