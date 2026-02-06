Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: výkonný mokro-suchý vysávač strednej triedy so 40-litrovou nádobou. Tento stroj presviedča veľmi dobrým sacím výkonom, šikovným vybavením a komponentami s dlhou životnosťou.

Kvalitný mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L s objemom nádrže 40 litrov a poloautomatickým oklepom filtra, ktorý v spolupráci s vynikajúcim sacím výkonom umožňuje odstraňovanie jemného prachu dokonca aj vtedy, keď sa pracuje bez filtračného vrecka. Vysávač je všestranne použiteľný, či už na odstraňovanie veľkých nečistôt a kvapalín, na odsávanie strojov a zariadení alebo napríklad aj na čistenie interiéru áut a prešpikovaný premyslenými detailmi na odkladanie kompletne novo vyvinutého príslušenstva. Okrem iného bola jeho hlava navrhnutá tak plochá, aby sa na ňu dal bez problémov postaviť kufor na náradie a vďaka uväzovacím prvkom aj upevniť. NT 40/1 Ap L okrem toho presviedča veľmi jednoduchou obsluhou. Všetky dôležité funkcie sa volia a nastavujú pomocou centrálneho prepínača.

Vlastnosti a výhody
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
  • Umožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznej dĺžky a priemeru.
  • Bezpečné odkladanie sieťového kábla počas prepravy.﻿
Vyberateľné teleso filtra﻿﻿﻿﻿
  • Umožňuje bezprašné vyberanie filtra.
  • Účinne zabraňuje nesprávnemu založeniu plochého skladaného filtra.﻿
Premyslené možnosti odkladania príslušenstva na stroji﻿﻿
  • Príslušenstvo sa nestratí a je vždy po ruke.﻿
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 12,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 525 x 370 x 630

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Trieda krytia: II
  • Otočné koliesko s aretáciou
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L

Video

Oblasti využitia
  • Všestranné možnosti použitia od odstraňovania kvapalín až po čistenie interiéru áut
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher