Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: výkonný mokro-suchý vysávač strednej triedy so 40-litrovou nádobou. Tento stroj presviedča veľmi dobrým sacím výkonom, šikovným vybavením a komponentami s dlhou životnosťou.
Kvalitný mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L s objemom nádrže 40 litrov a poloautomatickým oklepom filtra, ktorý v spolupráci s vynikajúcim sacím výkonom umožňuje odstraňovanie jemného prachu dokonca aj vtedy, keď sa pracuje bez filtračného vrecka. Vysávač je všestranne použiteľný, či už na odstraňovanie veľkých nečistôt a kvapalín, na odsávanie strojov a zariadení alebo napríklad aj na čistenie interiéru áut a prešpikovaný premyslenými detailmi na odkladanie kompletne novo vyvinutého príslušenstva. Okrem iného bola jeho hlava navrhnutá tak plochá, aby sa na ňu dal bez problémov postaviť kufor na náradie a vďaka uväzovacím prvkom aj upevniť. NT 40/1 Ap L okrem toho presviedča veľmi jednoduchou obsluhou. Všetky dôležité funkcie sa volia a nastavujú pomocou centrálneho prepínača.
Vlastnosti a výhody
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
- Umožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznej dĺžky a priemeru.
- Bezpečné odkladanie sieťového kábla počas prepravy.
Vyberateľné teleso filtra
- Umožňuje bezprašné vyberanie filtra.
- Účinne zabraňuje nesprávnemu založeniu plochého skladaného filtra.
Premyslené možnosti odkladania príslušenstva na stroji
- Príslušenstvo sa nestratí a je vždy po ruke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|525 x 370 x 630
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Všestranné možnosti použitia od odstraňovania kvapalín až po čistenie interiéru áut
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher