Mokro-suchý vysávač NT 75/2 Ap Me Tc
Vysokovýkonný, 2-motorový mokro-suchý vysávač na profesionálne použitie. Prostredníctvom účinného čistenie plochého skladaného filtra nárazom vzduchu zostáva sací výkon takmer konštantný.
NT 75/2 Ap Me Tc je vysokovýkonný mokro-suchý vysávač so systémom ApClean pre konštantne vysoký sací výkon a dlhé pracovné intervaly. Robustná 75 l antikorová nádoba je ideálna pre veľké množstvá nečistôt, dá sa vďaka vyklápaciemu podvozku jednoducho vyprázdňovať. Vysávač má kompaktný kryt turbíny s integrovaným filtrom nasávaného vzduchu pre ľahké vyberanie veľkého plochého skladaného filtra. Efektívny poloautomatický oklep filtra ApClean zabezpečuje konštantný sací výkon, dlhé pracovné intervaly a dlhú životnosť filtra. Navyše ponúka NT 75/2 Ap Me Tc elektronickú kontrolu stavu naplnenia. Tým je zaručené, že pri vysávaní mokrých hmôt sa neprekročí maximálne povolené množstvo kvapaliny v nádobe. Nasaté kvapaliny sa môžu pomocou pevne pripojenej, olejovzdornej vypúšťacej hadice bez problémov vyprázdniť. Príslušenstvo sa na vysávač pripája jednoducho a rýchlo – pomocou praktického klipového systému. Na stroji sa nachádza odkladanie hadice, držiak príslušenstva ako aj veľká odkladacia plocha (napr. pre náradie). Dve veľké kolesá a dve otočné kolieska dodávajú NT 75/2 Ap Me Tc požadovanú mobilitu.
Vlastnosti a výhody
Integrovaná odkladacia plocha
- Vďaka veľkej, integrovanej odkladacej ploche na hlave krytu je náradie a príslušenstvo vždy upratané a poruke.
Integrovaná vypúšťacia hadica
- Pomocou ľahko prístupnej vypúšťacej hadice sa dajú nasaté tekutiny pohodlne vyprázdniť.
Držiak hadice a kolena
- Jednoduché upevnenie sacej hadice a kolena pri preprave a skladovaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|75
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 2760
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|26
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|700 x 505 x 995
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Papier
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
- Vyklápací podvozok
- Posuvné držadlo
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
