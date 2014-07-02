Mokro-suchý vysávač NT 75/2 Ap Me Tc

Vysokovýkonný, 2-motorový mokro-suchý vysávač na profesionálne použitie. Prostredníctvom účinného čistenie plochého skladaného filtra nárazom vzduchu zostáva sací výkon takmer konštantný.

NT 75/2 Ap Me Tc je vysokovýkonný mokro-suchý vysávač so systémom ApClean pre konštantne vysoký sací výkon a dlhé pracovné intervaly. Robustná 75 l antikorová nádoba je ideálna pre veľké množstvá nečistôt, dá sa vďaka vyklápaciemu podvozku jednoducho vyprázdňovať. Vysávač má kompaktný kryt turbíny s integrovaným filtrom nasávaného vzduchu pre ľahké vyberanie veľkého plochého skladaného filtra. Efektívny poloautomatický oklep filtra ApClean zabezpečuje konštantný sací výkon, dlhé pracovné intervaly a dlhú životnosť filtra. Navyše ponúka NT 75/2 Ap Me Tc elektronickú kontrolu stavu naplnenia. Tým je zaručené, že pri vysávaní mokrých hmôt sa neprekročí maximálne povolené množstvo kvapaliny v nádobe. Nasaté kvapaliny sa môžu pomocou pevne pripojenej, olejovzdornej vypúšťacej hadice bez problémov vyprázdniť. Príslušenstvo sa na vysávač pripája jednoducho a rýchlo – pomocou praktického klipového systému. Na stroji sa nachádza odkladanie hadice, držiak príslušenstva ako aj veľká odkladacia plocha (napr. pre náradie). Dve veľké kolesá a dve otočné kolieska dodávajú NT 75/2 Ap Me Tc požadovanú mobilitu.

Vlastnosti a výhody
Integrovaná odkladacia plocha
  • Vďaka veľkej, integrovanej odkladacej ploche na hlave krytu je náradie a príslušenstvo vždy upratané a poruke.
Integrovaná vypúšťacia hadica
  • Pomocou ľahko prístupnej vypúšťacej hadice sa dajú nasaté tekutiny pohodlne vyprázdniť.
Držiak hadice a kolena
  • Jednoduché upevnenie sacej hadice a kolena pri preprave a skladovaní.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 2 x 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 75
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 2760
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 10
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 26
Rozmery (d x š x v) (mm) 700 x 505 x 995

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Papier
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
  • Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
  • Vyklápací podvozok
  • Posuvné držadlo

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: II
  • Otočné koliesko s aretáciou
Oblasti využitia
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
