Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te L

Kompaktné rozmery zaručujú jednoduchú prepravu: mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te s oklepom filtra Tact ako aj 40 l nádobou s nárazníkom, pre dlhú prácu bez prerušovania.

Náš mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te je ideálnym vysávačom pre všetkých, pre ktorých je veľký objem nádoby na nečistoty rovnako dôležitý ako vysoká mobilita. Robustná nádoba o objeme 40 l, ktorá zvládne všetky druhy prachu a nečistôt od jemných až po hrubé ako aj kvapaliny, je navyše vybavená nárazníkom a odolnými kovovými kolieskami. Vďaka tomu sú pracovné intervaly bez prerušenia možné kdekoľvek. O to sa v neposlednom rade postará taktiež vynikajúci systém čistenia filtra Tact System a plochý skladaný PES filter, odolný voči vlhkosti. Komfortnú obsluhu garantuje nový centrálny otočný prepínač pre výber programu, plynulá regulácia otáčok a integrovaná zásuvka pre pripojenie náradia. Kompaktné rozmery stroja uľahčujú manipuláciu a prepravu, navyše je možné objednať ergonomické držadlo pre rýchlu montáž a demontáž. Vo výrobnej hale, v dielni alebo na stavbe: veľkým prínosom pre všetkých užívateľov je nové bohaté príslušenstvo, ktoré možno uložiť alebo upevniť priamo na stroji.

Vlastnosti a výhody
Prípojka sacej hadice na hlave stroja
Sacie hrdlo v hlave stroja umožňuje väčší využiteľný objem nádoby. Jednoduché vyprázdňovanie nádoby vďaka spojeniu hadice a hlavy stroja.
Odkladanie kufríkov a možnosti upevnenia
Na plochej hlave stroja je možné vďaka protišmykovej pogumovanej ploche odkladať boxy s náradím. Upevňovacie oká umožňujú bezpečné upevnenenie pomocou bežných popruhov.
Voliteľné držadlo
Pre jednoduchú prepravu možno rýchlo a jednoducho nasadiť madlo (na objednávku).
Plochý skladaný PES-filter odolný voči vlhkosti
  • Plochý skladaný PES-filter prachovej triedy M spoľahlivo zachytí 99,9 % prachu.
  • Či sa vysávajú mokré alebo suché nečistoty - výmena PES-filtra nie je nutná.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 14,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 19
Rozmery (d x š x v) (mm) 560 x 370 x 655

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie
  • Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Antistatická príprava
  • Oklep filtra: Automatické čistenie filtra Tact
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
Video

Oblasti využitia
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te L náhradný diel

