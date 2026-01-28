Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te L
Kompaktné rozmery zaručujú jednoduchú prepravu: mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te s oklepom filtra Tact ako aj 40 l nádobou s nárazníkom, pre dlhú prácu bez prerušovania.
Náš mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te je ideálnym vysávačom pre všetkých, pre ktorých je veľký objem nádoby na nečistoty rovnako dôležitý ako vysoká mobilita. Robustná nádoba o objeme 40 l, ktorá zvládne všetky druhy prachu a nečistôt od jemných až po hrubé ako aj kvapaliny, je navyše vybavená nárazníkom a odolnými kovovými kolieskami. Vďaka tomu sú pracovné intervaly bez prerušenia možné kdekoľvek. O to sa v neposlednom rade postará taktiež vynikajúci systém čistenia filtra Tact System a plochý skladaný PES filter, odolný voči vlhkosti. Komfortnú obsluhu garantuje nový centrálny otočný prepínač pre výber programu, plynulá regulácia otáčok a integrovaná zásuvka pre pripojenie náradia. Kompaktné rozmery stroja uľahčujú manipuláciu a prepravu, navyše je možné objednať ergonomické držadlo pre rýchlu montáž a demontáž. Vo výrobnej hale, v dielni alebo na stavbe: veľkým prínosom pre všetkých užívateľov je nové bohaté príslušenstvo, ktoré možno uložiť alebo upevniť priamo na stroji.
Vlastnosti a výhody
Prípojka sacej hadice na hlave strojaSacie hrdlo v hlave stroja umožňuje väčší využiteľný objem nádoby. Jednoduché vyprázdňovanie nádoby vďaka spojeniu hadice a hlavy stroja.
Odkladanie kufríkov a možnosti upevneniaNa plochej hlave stroja je možné vďaka protišmykovej pogumovanej ploche odkladať boxy s náradím. Upevňovacie oká umožňujú bezpečné upevnenenie pomocou bežných popruhov.
Voliteľné držadloPre jednoduchú prepravu možno rýchlo a jednoducho nasadiť madlo (na objednávku).
Plochý skladaný PES-filter odolný voči vlhkosti
- Plochý skladaný PES-filter prachovej triedy M spoľahlivo zachytí 99,9 % prachu.
- Či sa vysávajú mokré alebo suché nečistoty - výmena PES-filtra nie je nutná.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|19
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|560 x 370 x 655
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatická príprava
- Oklep filtra: Automatické čistenie filtra Tact
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te L náhradný diel
