Mokro-suchý vysávač NT 65/2 Tact²
Vysoká mobilita a výkon, výdrž, odolnosť a množstvo praktického príslušenstva, NT 65/2 Tact ² je sériovo vybavený antistatickým balíkom.
Kärcher predstavuje Tact² – nový špičkový profesionálny vysávač na mokré a suché vysávanie. Automatický systém čistenia filtra s doteraz najvyššou produktivitou. Vďaka dvom motorom sa Tact² môže pochváliť konzistentne vysokým sacím výkonom a vďaka predĺženej životnosti filtra môžete na jeho výmenu prakticky zabudnúť. Vysávače Kärcher NT s Tact² sú kompletné systémy, ktoré nielen vynikajúco odstraňujú veľké množstvo jemného prachu, ale dokážu si poradiť aj s nečistotami, úlomkami a vodou. Rôzne možnosti v tomto rade vysávačov znamenajú, že poskytuje ideálne riešenie pre akékoľvek použitie a všade tam, kde je potrebný konzistentne vysoký sací výkon – v stavebníctve, v potravinárskom sektore, v automobilovej oblasti a v priemysle všeobecne.
Vlastnosti a výhody
Jednoducho tam a opäť prečPrestaviteľné madlo a veľké kolesá zaručujú ľahkú prepravu na miesto použitia aj po nerovnom podklade.
Inteligentné odkladanie príslušenstvaTakto je napríklad možné nezávisle od smeru a rýchlo zafixovať podlahovú hubicu.
Automatický oklep filtra TactModerný plochý skladaný filter sa dá vybrať z čistej strany a je rozdelený na dve polovice, ktoré sa striedavo čistia cielenými nárazmi vzduchu. Jemný prach nemôže filter upchať. Prúd vzduchu ostáva dlhý čas konštantne vysoký. Nasať je možné viac ako 1000 kg jemného prachu kategórie A bez jedinej výmeny filtra.
Zaistený a po ruke
- Náradie sa dá odložiť na hlavu stroja rovnako dobre a bezpečne ako aj malé diely a fľaše.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|65
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 2760
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|24,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|31,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|575 x 490 x 880
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Koleno: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
- Posuvné držadlo
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Antistatický systém
- Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
