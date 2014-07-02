Mokro-suchý vysávač NT 65/2 Tact² Tc

Vysoká mobilita a výkon, výdrž, odolnosť a množstvo praktického vybavenia robia z vysávačov Tact² od firmy Kärcher žiadaných špecialistov a univerzálne stroje. Modely s vyklápacím podvozkom ponúkajú hlavne na priemyselné použitie výhody pri likvidácii kvapalín a hrubej špiny.

Kärcher prezentuje Tact² – novú Top triedu profesionálnych mokro-suchých vysávačov. Ďalším vývojom osvedčeného systému Tact na čistenie filtra bola dosiahnutá nová optimálna produktivita. Konštantne vysoký sací výkon vďaka dvom motorom a dlhá životnosť filtra pre nepretržitú prácu prakticky bez toho, aby ste vôbec museli myslieť na výmenu filtra. Mokro-suché vysávače Kärcher so systémom Tact² sú kompletné systémy na odstraňovanie veľkého množstva jemného prachu, ale aj veľkých nečistôt. S rôznymi verziami ponúka tento rad vysávačov optimálne riešenia pre mnohé oblasti využitia, pri ktorých záleží na konštantne vysokom sacom výkone: v stavebníctve, v potravinárskom sektore, v automobilovej oblasti a v priemysle všeobecne.

Vlastnosti a výhody
Vyklápací podvozok s aretáciu nádoby
Aby nádoba a podvozok boli vždy bezpečne spojené.
Všetko pod kontrolou
Pohodlne sa nosí vo dvojici a vyprázdňuje sa nádoba.
Odkladanie sacích trubíc a podlahových hubíc nezávisle od smeru.
Z toho vyplýva lepší prístup z každej strany. Navyše je tu ešte miesto pre 4m hadicu a gumený sieťový kábel (10m).
Vypúšťacia hadica na priame vyprázdňovanie nasatých kvapalín
  • Krycia klapka ostáva pevne zatvorená, až po miesto vypúšťania.﻿
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 2 x 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 65
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 2760
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 10
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 27,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 35,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 685 x 560 x 905

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Papier
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
  • Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
  • Vyklápací podvozok
  • Posuvné držadlo

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Antistatický systém
  • Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
Video

