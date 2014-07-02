Mokro-suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me
Vysoká mobilita a výkon, výdrž, robustnosť a množstvo praktického vybavenia robia z vysávačov Tact² od firmy Kärcher žiadaných špecialistov a univerzálne stroje. NT 75/2 Tact ² Me je pritom sériovo vybavený s antistatickým balíkom. Uľahčenie práce, ktoré netreba podceňovať, všade tam, kde je potrebné pravidelne odstraňovať veľké množstvo jemného prachu.
Kärcher prezentuje Tact² – novú Top triedu profesionálnych mokro-suchých vysávačov. Ďalším vývojom osvedčeného systému Tact na čistenie filtra bola dosiahnutá nová optimálna produktivita. Konštantne vysoký sací výkon vďaka dvom motorom a dlhá životnosť filtra pre nepretržitú prácu prakticky bez toho, aby ste vôbec museli myslieť na výmenu filtra. Mokro-suché vysávače Kärcher so systémom Tact² sú kompletné systémy na odstraňovanie veľkého množstva jemného prachu, ale aj veľkých nečistôt. S rôznymi verziami ponúka tento rad vysávačov optimálne riešenia pre mnohé oblasti využitia, pri ktorých záleží na konštantne vysokom sacom výkone: v stavebníctve, v potravinárskom sektore, v automobilovej oblasti a v priemysle všeobecne.
Vlastnosti a výhody
Jednoducho tam a opäť prečPrestaviteľné madlo a veľké kolesá zaručujú ľahkú prepravu na miesto použitia aj po nerovnom podklade.
Inteligentné odkladanie príslušenstvaTakto je napríklad možné nezávisle od smeru a rýchlo zafixovať podlahovú hubicu.
Automatický oklep filtra TactModerný plochý skladaný filter sa dá vybrať z čistej strany a je rozdelený na dve polovice, ktoré sa striedavo čistia cielenými nárazmi vzduchu. Jemný prach nemôže filter upchať. Prúd vzduchu ostáva dlhý čas konštantne vysoký.
Zaistený a po ruke
- Náradie sa dá odložiť na hlavu stroja rovnako dobre a bezpečne ako aj malé diely a fľaše.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|75
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 2760
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|27,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|35
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|630 x 545 x 920
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Koleno: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Papier
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
- Posuvné držadlo
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Antistatický systém
- Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
Video