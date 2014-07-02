Mokro-suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me

Vysoká mobilita a výkon, výdrž, robustnosť a množstvo praktického vybavenia robia z vysávačov Tact² od firmy Kärcher žiadaných špecialistov a univerzálne stroje. NT 75/2 Tact ² Me je pritom sériovo vybavený s antistatickým balíkom. Uľahčenie práce, ktoré netreba podceňovať, všade tam, kde je potrebné pravidelne odstraňovať veľké množstvo jemného prachu.

Kärcher prezentuje Tact² – novú Top triedu profesionálnych mokro-suchých vysávačov. Ďalším vývojom osvedčeného systému Tact na čistenie filtra bola dosiahnutá nová optimálna produktivita. Konštantne vysoký sací výkon vďaka dvom motorom a dlhá životnosť filtra pre nepretržitú prácu prakticky bez toho, aby ste vôbec museli myslieť na výmenu filtra. Mokro-suché vysávače Kärcher so systémom Tact² sú kompletné systémy na odstraňovanie veľkého množstva jemného prachu, ale aj veľkých nečistôt. S rôznymi verziami ponúka tento rad vysávačov optimálne riešenia pre mnohé oblasti využitia, pri ktorých záleží na konštantne vysokom sacom výkone: v stavebníctve, v potravinárskom sektore, v automobilovej oblasti a v priemysle všeobecne.

Vlastnosti a výhody
Jednoducho tam a opäť preč
Jednoducho tam a opäť preč
Prestaviteľné madlo a veľké kolesá zaručujú ľahkú prepravu na miesto použitia aj po nerovnom podklade.
Inteligentné odkladanie príslušenstva
Inteligentné odkladanie príslušenstva
Takto je napríklad možné nezávisle od smeru a rýchlo zafixovať podlahovú hubicu.
Automatický oklep filtra Tact
Automatický oklep filtra Tact
Moderný plochý skladaný filter sa dá vybrať z čistej strany a je rozdelený na dve polovice, ktoré sa striedavo čistia cielenými nárazmi vzduchu. Jemný prach nemôže filter upchať. Prúd vzduchu ostáva dlhý čas konštantne vysoký.
Zaistený a po ruke
  • Náradie sa dá odložiť na hlavu stroja rovnako dobre a bezpečne ako aj malé diely a fľaše.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 2 x 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 75
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 2760
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 10
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 27,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 35
Rozmery (d x š x v) (mm) 630 x 545 x 920

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Papier
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
  • Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
  • Posuvné držadlo

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Antistatický systém
  • Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
