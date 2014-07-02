Mokro-suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc
Vysoká mobilita a výkon, výdrž, robustnosť a množstvo praktického vybavenia robia z vysávačov Tact² od firmy Kärcher žiadaných špecialistov a univerzálne stroje. Modely s vyklápacím podvozkom ponúkajú hlavne pre priemyselné použitie výhody pri likvidácii kvapalín a hrubej špiny.
Kärcher prezentuje Tact² – novú Top triedu profesionálnych mokro-suchých vysávačov. Ďalším vývojom osvedčeného systému Tact na čistenie filtra bola dosiahnutá nová optimálna produktivita. Konštantne vysoký sací výkon vďaka dvom motorom a dlhá životnosť filtra pre nepretržitú prácu prakticky bez toho, aby ste vôbec museli myslieť na výmenu filtra. Mokro-suché vysávače Kärcher so systémom Tact² sú kompletné systémy na odstraňovanie veľkého množstva jemného prachu, ale aj veľkých nečistôt. S rôznymi verziami ponúka tento rad vysávačov optimálne riešenia pre mnohé oblasti využitia, pri ktorých záleží na konštantne vysokom sacom výkone: v stavebníctve, v potravinárskom sektore, v automobilovej oblasti a v priemysle všeobecne.
Vlastnosti a výhody
Vyklápací podvozok s aretáciu nádobyAby nádoba a podvozok boli vždy bezpečne spojené.
Vypúšťacia hadica na priame vyprázdňovanie nasatých kvapalínKrycia klapka ostáva pevne zatvorená, až po miesto vypúšťania.
Odkladanie sacích trubíc a podlahových hubíc nezávisle od smeru.Z toho vyplýva lepší prístup z každej strany. Navyše je tu ešte miesto pre 4m hadicu a gumený sieťový kábel (10m).
Veľa dnu, rýchlo von s výklopným podvozkom
- Zbernú nádobu v miestne vyprázdňovania jednoducho vyklopte dozadu a vyprázdnite.
- Stabilita pri vyprázdňovaní, pretože ťažisko je v podvozku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|75
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 2760
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|29
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|36,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|685 x 560 x 920
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Koleno: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Papier
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
- Vyklápací podvozok
- Posuvné držadlo
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Antistatický systém
- Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher