Bezpečné chemické procesy
Chemický priemysel pracuje s rôznymi agresívnymi tuhými látkami a korozívnymi kvapalinami, ktoré často bývajú výbušné a nebezpečné. Bezpečné vysávanie takýchto látok je náročná úloha a vyžaduje si vysoko spoľahlivé riešenia.
Použitie:
- Čistenie strojov a pracovných staníc, najmä vysávanie (agresívnych) chemických produktov, ako sú hnojivá, pigmentový prášok, voda, čistiace prostriedky atď.
- Vysávanie prachu z výrobných procesov, napr. počas plnenia zmiešavacích strojov
Výzva:
- Rôzne úkony vysávania na odstraňovanie nečistôt z potravín, prachu (výbušný, voľne lietajúci, lepivý, vlhký), mastnoty, olejov, bielkovín, kvapalín
- Prevencia rizika výbuchov prachu
- Vylúčenie krížovej kontaminácie, bakteriálnej kontaminácie, zmien chuti
Výsledok:
- Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú
- Spoľahlivé odsávanie výbušného prachu strojmi s certifikáciou ATEX
- Odolné, spoľahlivé, kompaktné a úsporné riešenia
- Efektívne filtre a čistenie filtrov