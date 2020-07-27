Bezpečné chemické procesy

Chemický priemysel pracuje s rôznymi agresívnymi tuhými látkami a korozívnymi kvapalinami, ktoré často bývajú výbušné a nebezpečné. Bezpečné vysávanie takýchto látok je náročná úloha a vyžaduje si vysoko spoľahlivé riešenia.

IVC 60/24 2

Použitie:

  • Čistenie strojov a pracovných staníc, najmä vysávanie (agresívnych) chemických produktov, ako sú hnojivá, pigmentový prášok, voda, čistiace prostriedky atď.
  • Vysávanie prachu z výrobných procesov, napr. počas plnenia zmiešavacích strojov

Výzva:

  • Rôzne úkony vysávania na odstraňovanie nečistôt z potravín, prachu (výbušný, voľne lietajúci, lepivý, vlhký), mastnoty, olejov, bielkovín, kvapalín
  • Prevencia rizika výbuchov prachu
  • Vylúčenie krížovej kontaminácie, bakteriálnej kontaminácie, zmien chuti

Výsledok:

  • Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú
  • Spoľahlivé odsávanie výbušného prachu strojmi s certifikáciou ATEX
  • Odolné, spoľahlivé, kompaktné a úsporné riešenia
  • Efektívne filtre a čistenie filtrov

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na kvapaliny/jemné piliny

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné vysávače Ex

Priemyselné odstraňovače prachu

Priemyselné odstraňovače prachu Ex