Všade tam, kde sa vykonáva pílenie, hobľovanie a brúsenie

V drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle piliny, hobliny a jemné odrezky predstavujú neustále a reálne zdravotné riziko. Navyše, tieto látky sa môžu vyznačovať aj vysokou horľavosťou a výbušnosťou. S použitím našich špeciálnych vysávacích systémov môžete spoľahlivo zabrániť usadzovaniu prachu a hoblín v pracovnom prostredí, aby sa tieto látky nemohli stať rizikom.

IVC 60/24 2

Použitie:

  • Údržba a čistenie strojov.
  • Kontinuálne odsávanie hoblín a prachu vo frézach, brúskach, pílach, strojoch na ručné obrábanie atď.

Výzva:

  • Vysoko horľavý až výbušný prach
  • Nebezpečný prach
  • Často veľké množstvá prachu

Výsledok:

  • Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné vysávače Ex

Priemyselné odstraňovače prachu

Priemyselné odstraňovače prachu Ex