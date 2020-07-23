Všade tam, kde sa vykonáva pílenie, hobľovanie a brúsenie
V drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle piliny, hobliny a jemné odrezky predstavujú neustále a reálne zdravotné riziko. Navyše, tieto látky sa môžu vyznačovať aj vysokou horľavosťou a výbušnosťou. S použitím našich špeciálnych vysávacích systémov môžete spoľahlivo zabrániť usadzovaniu prachu a hoblín v pracovnom prostredí, aby sa tieto látky nemohli stať rizikom.
Použitie:
- Údržba a čistenie strojov.
- Kontinuálne odsávanie hoblín a prachu vo frézach, brúskach, pílach, strojoch na ručné obrábanie atď.
Výzva:
- Vysoko horľavý až výbušný prach
- Nebezpečný prach
- Často veľké množstvá prachu
Výsledok:
- Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci