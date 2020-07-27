Bezprašná výroba v elektrotechnickom priemysle a odvetví optiky
V elektrotechnickom priemysle a odvetví optiky počas výroby vzniká veľmi jemný prach, ktorý môže poškodiť komponenty a musí sa vysávať priamo vo výrobnom procese. Naše vysávacie systémy vám nielen umožňujú realizovať tieto úlohy, ale zároveň aj chránia vaše najmodernejšie výrobné systémy.
Použitie:
- Frézovanie elektrických komponentov
- Leštenie optických prvkov
Výzva:
- Vysoko abrazívny prach
- Prach, ktorý môže znehodnotiť komponenty
Výsledok:
- Garancia kvality a zaistenie prevádzkových procesov