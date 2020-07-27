Bezprašná výroba v elektrotechnickom priemysle a odvetví optiky

V elektrotechnickom priemysle a odvetví optiky počas výroby vzniká veľmi jemný prach, ktorý môže poškodiť komponenty a musí sa vysávať priamo vo výrobnom procese. Naše vysávacie systémy vám nielen umožňujú realizovať tieto úlohy, ale zároveň aj chránia vaše najmodernejšie výrobné systémy.

Elektro- und Optik

Použitie:

  • Frézovanie elektrických komponentov
  • Leštenie optických prvkov

Výzva:

  • Vysoko abrazívny prach
  • Prach, ktorý môže znehodnotiť komponenty

Výsledok:

  • Garancia kvality a zaistenie prevádzkových procesov

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na kvapaliny/jemné piliny

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné vysávače Ex

Priemyselné odstraňovače prachu

Priemyselné odstraňovače prachu Ex