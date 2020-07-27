Zabezpečenie účinnej hygieny

Farmaceutický priemysel musí spĺňať konštantne vysoké kvalitatívne a hygienické normy v rôznych sortimentoch výrobkov. Výrobné procesy musia byť zároveň čo najefektívnejšie. Oba aspekty možno dosiahnuť s našimi riešeniami na vysávanie a extrakciu prachu vo všetkých škálach priemyslu.

Ex

Použitie:

  • Vysávanie výrobných zvyškov z tabliet, liekov (vitamíny, estrogény atď.)
  • Vysávanie prachu z výrobných procesov

Výzva:

  • Jemný, často nebezpečný prach
  • Výbušný prach

Výsledok:

  • Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú okrem iného vysávaním integrovaným vo výrobnom procese
  • Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
  • Používanie vysávačov v obzvlášť citlivých oblastiach
  • Bezpečné vysávanie a likvidácia nebezpečného a výbušného prachu so strojmi s certifikáciou ATEX

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na kvapaliny/jemné piliny

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné vysávače Ex

Priemyselné odstraňovače prachu

Priemyselné odstraňovače prachu Ex