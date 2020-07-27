Zabezpečenie účinnej hygieny
Farmaceutický priemysel musí spĺňať konštantne vysoké kvalitatívne a hygienické normy v rôznych sortimentoch výrobkov. Výrobné procesy musia byť zároveň čo najefektívnejšie. Oba aspekty možno dosiahnuť s našimi riešeniami na vysávanie a extrakciu prachu vo všetkých škálach priemyslu.
Použitie:
- Vysávanie výrobných zvyškov z tabliet, liekov (vitamíny, estrogény atď.)
- Vysávanie prachu z výrobných procesov
Výzva:
- Jemný, často nebezpečný prach
- Výbušný prach
Výsledok:
- Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú okrem iného vysávaním integrovaným vo výrobnom procese
- Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
- Používanie vysávačov v obzvlášť citlivých oblastiach
- Bezpečné vysávanie a likvidácia nebezpečného a výbušného prachu so strojmi s certifikáciou ATEX