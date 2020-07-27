Bezpečné procesy v potravinárskom priemysle
Čisté výrobné procesy, zaručená kvalita, optimálna hygiena a prevencia kontaminácie sú rozhodujúcimi faktormi úspechu pri spracovaní potravín. Pritom sa tu však tvorí veľké množstvo jemného a výbušného prachu.
Použitie:
- Vysávanie potravinárskeho prachu z múky, cukru, prášku do pečiva, tabaku
- Vysávanie tekutých potravinových zvyškov
- Vysávanie zvyškov potravín so sklenenými úlomkami
- Integrované do čistenia v rámci údržby alebo kontinuálne do výrobného procesu
Výzva:
- Rôzne úkony vysávania na odstraňovanie nečistôt z potravín, prachu (výbušný, voľne lietajúci, lepivý, vlhký), mastnoty, olejov, bielkovín, kvapalín
- Prevencia rizika výbuchov prachu
- Vylúčenie krížovej kontaminácie, bakteriálnej kontaminácie, zmien chuti
Výsledok:
- Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú
- Spoľahlivé odsávanie výbušného prachu strojmi s certifikáciou ATEX
- Odolné, spoľahlivé, kompaktné a úsporné riešenia
- Efektívne filtre a čistenie filtrov