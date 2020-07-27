Bezpečné procesy v potravinárskom priemysle

Čisté výrobné procesy, zaručená kvalita, optimálna hygiena a prevencia kontaminácie sú rozhodujúcimi faktormi úspechu pri spracovaní potravín. Pritom sa tu však tvorí veľké množstvo jemného a výbušného prachu.

IV 60/24 2W

Použitie:

  • Vysávanie potravinárskeho prachu z múky, cukru, prášku do pečiva, tabaku
  • Vysávanie tekutých potravinových zvyškov
  • Vysávanie zvyškov potravín so sklenenými úlomkami
  • Integrované do čistenia v rámci údržby alebo kontinuálne do výrobného procesu

Výzva:

  • Rôzne úkony vysávania na odstraňovanie nečistôt z potravín, prachu (výbušný, voľne lietajúci, lepivý, vlhký), mastnoty, olejov, bielkovín, kvapalín
  • Prevencia rizika výbuchov prachu
  • Vylúčenie krížovej kontaminácie, bakteriálnej kontaminácie, zmien chuti

Výsledok:

  • Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú
  • Spoľahlivé odsávanie výbušného prachu strojmi s certifikáciou ATEX
  • Odolné, spoľahlivé, kompaktné a úsporné riešenia
  • Efektívne filtre a čistenie filtrov

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na kvapaliny/jemné piliny

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné vysávače Ex

Priemyselné odstraňovače prachu

Priemyselné odstraňovače prachu Ex