Vysávanie granúl a zvyškov z odlievania

Pri výrobe a spracovaní gumy a plastov vznikajú nebezpečné jemné a hrubé častice. Tieto látky môžu vznikať vo veľkom množstve počas prepravy alebo údržby.

IVS 100/55 M

Použitie:

  • Čistenie strojov a pracovných staníc, najmä vysávanie plastových granulátov, triesok a prachu
  • Vysávanie prachu z výrobných procesov, napr. počas dávkovania granulátu

Výzva:

  • Nebezpečný prach a prach ohrozujúci životné prostredie
  • Výbušný prach
  • Prevencia kontaminácie výrobkov

Výsledok:

  • Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú
  • Zaistenie bezpečnosti pri práci a efektívnosti
  • Spoľahlivé odsávanie výbušného prachu strojmi s certifikáciou ATEX

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné vysávače Ex

Priemyselné odstraňovače prachu

Priemyselné odstraňovače prachu Ex