Vysávanie granúl a zvyškov z odlievania
Pri výrobe a spracovaní gumy a plastov vznikajú nebezpečné jemné a hrubé častice. Tieto látky môžu vznikať vo veľkom množstve počas prepravy alebo údržby.
Použitie:
- Čistenie strojov a pracovných staníc, najmä vysávanie plastových granulátov, triesok a prachu
- Vysávanie prachu z výrobných procesov, napr. počas dávkovania granulátu
Výzva:
- Nebezpečný prach a prach ohrozujúci životné prostredie
- Výbušný prach
- Prevencia kontaminácie výrobkov
Výsledok:
- Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú
- Zaistenie bezpečnosti pri práci a efektívnosti
- Spoľahlivé odsávanie výbušného prachu strojmi s certifikáciou ATEX