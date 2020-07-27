Bezpečné priemyselné spracovanie kameňa a skla

Pri práci s kameňom a sklom vzniká veľmi jemný, ostrý a abrazívny materiál na vysávanie. Ide o výzvu pre vysávacie systémy, ktorú je možné udržateľným spôsobom zvládnuť s našimi riešeniami na vysávanie.

Stein- und Glasindustrie

Použitie:

  • Čistenie strojov s občas veľkým množstvom kvapalín
  • Vysávanie cementového prachu z dopravníkových pásov, plniacich lievikov, plniacich liniek atď.

Výzva:

  • Veľké množstvá prachu
  • Sacie médiá s ostrými hranami
  • Veľké množstvá chladiacej vody

Výsledok:

  • Garancia kvality a zaistenie prevádzkových procesov

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na kvapaliny/jemné piliny

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné odstraňovače prachu