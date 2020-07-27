Bezpečné priemyselné spracovanie kameňa a skla
Pri práci s kameňom a sklom vzniká veľmi jemný, ostrý a abrazívny materiál na vysávanie. Ide o výzvu pre vysávacie systémy, ktorú je možné udržateľným spôsobom zvládnuť s našimi riešeniami na vysávanie.
Použitie:
- Čistenie strojov s občas veľkým množstvom kvapalín
- Vysávanie cementového prachu z dopravníkových pásov, plniacich lievikov, plniacich liniek atď.
Výzva:
- Veľké množstvá prachu
- Sacie médiá s ostrými hranami
- Veľké množstvá chladiacej vody
Výsledok:
- Garancia kvality a zaistenie prevádzkových procesov