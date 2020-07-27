Vysávanie pri spracovaní kovov

Kovospracujúci priemysel, od hutníctva cez obrábanie kovov až po automobilový priemysel, je kľúčovým odvetvím s najmodernejšími procesmi. Pri spracovaní kovov sa vytvára veľké množstvo abrazívnych jemných pilín, ktoré sa zmiešavajú s chladiacimi mazivami. Čistenie obrobkov a obrábacích strojov, dokonca aj v priebehu výrobného procesu, zahŕňa dôležité úlohy, ktoré majú významný vplyv na efektívnosť a hospodárnosť. S našimi riešeniami na vysávanie získate optimálnu spoľahlivosť výrobného procesu a garanciu kvality.

IVC_60_30_Industry

Použitie:

  • Vysávanie jemných pilín a kvapalín vo všetkých procesoch obrábania, ako je frézovanie, sústruženie, vŕtanie, brúsenie, odstraňovanie ostrín alebo zahladzovanie
  • Údržba, čistenie obrobkov a strojov
  • Kontinuálne vysávanie spracovateľských strojov počas výrobného procesu
     

Výzva:

  • Kontaminácia spracovateľských strojov (ostrými) jemnými pilinami, prachom z brúsenia a náterov, kalom, horľavým prachom, chladiacimi mazivami a emulziami
  • Oddeľovanie jemných pilín a chladiacich mazív

Výsledok:

  • Výrobné procesy sa uchovávajú čisté
  • Minimalizujú sa prestoje
  • Dlhšia životnosť spracovateľských strojov
  • Zvýšenie presnosti výroby
  • Zvýšenie spoľahlivosti procesov a bezpečnosti pri práci
  • Spoľahlivé oddeľovanie jemných pilín a kvapalín
  • Odolné a robustné riešenia
  • Nepretržitá prevádzka a krátke intervaly čistenia vďaka vysokému saciemu výkonu

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na kvapaliny/jemné piliny

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné odstraňovače prachu