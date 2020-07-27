Vysávanie pri spracovaní kovov
Kovospracujúci priemysel, od hutníctva cez obrábanie kovov až po automobilový priemysel, je kľúčovým odvetvím s najmodernejšími procesmi. Pri spracovaní kovov sa vytvára veľké množstvo abrazívnych jemných pilín, ktoré sa zmiešavajú s chladiacimi mazivami. Čistenie obrobkov a obrábacích strojov, dokonca aj v priebehu výrobného procesu, zahŕňa dôležité úlohy, ktoré majú významný vplyv na efektívnosť a hospodárnosť. S našimi riešeniami na vysávanie získate optimálnu spoľahlivosť výrobného procesu a garanciu kvality.
Použitie:
- Vysávanie jemných pilín a kvapalín vo všetkých procesoch obrábania, ako je frézovanie, sústruženie, vŕtanie, brúsenie, odstraňovanie ostrín alebo zahladzovanie
- Údržba, čistenie obrobkov a strojov
- Kontinuálne vysávanie spracovateľských strojov počas výrobného procesu
Výzva:
- Kontaminácia spracovateľských strojov (ostrými) jemnými pilinami, prachom z brúsenia a náterov, kalom, horľavým prachom, chladiacimi mazivami a emulziami
- Oddeľovanie jemných pilín a chladiacich mazív
Výsledok:
- Výrobné procesy sa uchovávajú čisté
- Minimalizujú sa prestoje
- Dlhšia životnosť spracovateľských strojov
- Zvýšenie presnosti výroby
- Zvýšenie spoľahlivosti procesov a bezpečnosti pri práci
- Spoľahlivé oddeľovanie jemných pilín a kvapalín
- Odolné a robustné riešenia
- Nepretržitá prevádzka a krátke intervaly čistenia vďaka vysokému saciemu výkonu