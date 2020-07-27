Výroba textílií bez zanechávania vlákien alebo nitiek
Vysávanie výrobných zvyškov v textilnom priemysle má svoje vlastné osobité požiadavky. Vysávané vlákna a nitky majú tendenciu zhlukovať sa, čo môže ochromiť výrobu zanesením filtrov, hadíc a potrubí. Naše riešenia vyrábané na mieru zaisťujú bezproblémový priebeh výroby.
Použitie:
- Vysávanie vlákien a nitiek všetkých veľkostí a množstiev
Výzva:
- Textilné vlákna sa lepia na filter a zanášajú ho
- Textilné vlákna sa zhlukujú v hadiciach a potrubiach a zanášajú ich
Výsledok:
- Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú
- Trvale vysoký sací výkon
- Odolné, spoľahlivé, kompaktné a úsporné riešenia