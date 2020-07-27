Výroba textílií bez zanechávania vlákien alebo nitiek

Vysávanie výrobných zvyškov v textilnom priemysle má svoje vlastné osobité požiadavky. Vysávané vlákna a nitky majú tendenciu zhlukovať sa, čo môže ochromiť výrobu zanesením filtrov, hadíc a potrubí. Naše riešenia vyrábané na mieru zaisťujú bezproblémový priebeh výroby.

Textil_Industrie

Použitie:

  • Vysávanie vlákien a nitiek všetkých veľkostí a množstiev

Výzva:

  • Textilné vlákna sa lepia na filter a zanášajú ho
  • Textilné vlákna sa zhlukujú v hadiciach a potrubiach a zanášajú ich

Výsledok:

  • Výrobné procesy sa uchovávajú čisté a prestoje sa minimalizujú
  • Trvale vysoký sací výkon
  • Odolné, spoľahlivé, kompaktné a úsporné riešenia

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné odstraňovače prachu