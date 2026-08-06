Priemyslený vysávač IVR-L 65/24-2 Tc
Robustný vysávač kvapalín a pilín IVR-L 65/24-2 Tc pre prevádzku so striedavým prúdom. Vhodné na vysávanie stredných množstiev oleja a kovových pilín a iných materiálov.
Odolný, umývateľný vreckový filter a výkonné dvojturbínové riešenie s menovitým príkonom 2,4 kW sú hlavnými vlastnosťami mobilného vysávača kvapalín a pilín IVR-L 65/24-2 Tc. Spoločne zaručujú nepretržitú prevádzku a vysoký sací výkon bez zníženia kapacity filtra. Vďaka tomu je stroj ideálny na vysávanie stredných množstiev rôznych médií, ako sú kovové hobliny, olej alebo chladiace emulzie. Voliteľný sitkový kôš zaisťuje efektívne oddelenie pevných a tekutých zložiek. Kvapaliny je možné likvidovať oddelene jednoduchým odpojením vypúšťacej hadice na 65-litrovej zbernej nádrži. Vyprázdňovací systém so sklopným podvozkom slúži na vyprázdnenie kontajnera minimálnou silou jeho naklonením pomocou rolovacieho mechanizmu. Vysávač poháňaný striedavým prúdom s veľmi robustným dizajnom nenáročným na údržbu spĺňa kľúčové požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie. O nízku prevádzkovú hlučnosť sa stará aj odhlučnená pohonná jednotka a tlmič výfuku. Hlava pohonu je čiastočne vyrobená z recyklovaného materiálu.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozok
- Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy.
- Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu.
- Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
- Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
- Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádoby (l)
|65
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,25
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|42,6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|43,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|43,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|737 x 532 x 1326
Výbava
- Hlavný filter: Povrchový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
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Oblasti využitia
- Pre stredné množstvo hrubých a abrazívnych triesok
- Pre stredné množstvo kvapalín ako sú oleje a chladiace emulzie