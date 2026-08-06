Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H
IVM 40/24-2 H je dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy pre jemné a hrubé nečistoty. Vrátane certifikácie prachovej triedy H.
Odolný, robustný, kompaktný, mobilný: náš dvojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 H pre univerzálne vysávanie jemných a hrubých tuhých látok. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať individuálne. Veľký hviezdicový filter prachovej triedy M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtrov Pull and Clean bez vypnutia vysávača. Okrem toho je stroj vybavený certifikovaným H-filtrom a je certifikovaný pre prachovú triedu H. Filtračné a zberné nádrže stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobené z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu.
Vlastnosti a výhody
Prachová trieda HCelkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H. Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtraFilter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
Obsahuje extra veľký hviezdicový filter a ďalší kartušový filter
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
- Maximálna bezpečnosť vďaka 2-stupňovému filtračnému systému s optimálnym stupňom separácie.
Minimálna požiadavka na priestor
- Robustný a ovládateľný podvozok, ideálny pre mobilné, priemyselné aplikácie.
- Minimálny úložný priestor vďaka úzkemu podvozku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vysávanie (mbar)
|225
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,6
|Trieda prachu sekundárneho filtra
|H
|Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²)
|1,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|39,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|40,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|645 x 655 x 1150
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Pre menšie množstvá druhov prachu nebezpečného pre zdravie