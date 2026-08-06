Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H

IVM 40/24-2 H je dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy pre jemné a hrubé nečistoty. Vrátane certifikácie prachovej triedy H.

Odolný, robustný, kompaktný, mobilný: náš dvojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 H pre univerzálne vysávanie jemných a hrubých tuhých látok. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať individuálne. Veľký hviezdicový filter prachovej triedy M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtrov Pull and Clean bez vypnutia vysávača. Okrem toho je stroj vybavený certifikovaným H-filtrom a je certifikovaný pre prachovú triedu H. Filtračné a zberné nádrže stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobené z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H: Prachová trieda H
Prachová trieda H
Celkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H. Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H: Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H: Vybavený dvoma výfukovými motormi.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
Obsahuje extra veľký hviezdicový filter a ďalší kartušový filter
  • Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
  • Maximálna bezpečnosť vďaka 2-stupňovému filtračnému systému s optimálnym stupňom separácie.
Minimálna požiadavka na priestor
  • Robustný a ovládateľný podvozok, ideálny pre mobilné, priemyselné aplikácie.
  • Minimálny úložný priestor vďaka úzkemu podvozku.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 100 / 360
Vysávanie (mbar) 225
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,6
Trieda prachu sekundárneho filtra H
Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²) 1,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 39,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 40,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 645 x 655 x 1150

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H

Video

Oblasti využitia
  • Pre menšie množstvá druhov prachu nebezpečného pre zdravie
Príslušenstvo