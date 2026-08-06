Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD

Výkonný a robustný trojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy. Špeciálne vyvinutý na vysávanie väčšieho množstva jemného a hrubého horľavého prachu mimo zóny 22.

Spoľahlivý a odolný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 H ACD prachovej triedy H pre prakticky univerzálne vysávanie všetkých druhov horľavých pevných látok mimo zóny ATEX. Výkonný vysávač pracuje s tromi samostatne ovládanými motormi v jednofázovej prevádzke, veľká 60-litrová zberná nádrž umožňuje aj zber väčšieho množstva. Okrem H-filtra má stroj veľký hviezdicový PTFE filter prachovej triedy M a inovatívny systém čistenia filtra Pull and Clean pre neprerušované odstraňovanie prachu počas prevádzky. Kvalitné komponenty ako zberná nádrž a filtračná nádrž z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám alebo veľmi robustný oceľový podvozok zaisťujú dlhú životnosť, veľké kolesá vám uľahčia prácu pri presúvaní z miesta na miesto.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD: Prachová trieda H
Prachová trieda H
Celkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H. Na bezpečné vysávanie nebezpečných a horľavých pevných látok.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD: Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený 3 dúchadlovými motormi
  • Tri výkonné ventilátory pre pôsobivý čistiaci výkon.
  • Individuálne riadené motory znamenajú, že sací výkon je možné nastaviť podľa potreby.
Obsahuje veľký hviezdicový filter a prídavný patrónový filter
  • Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
  • Dvojstupňový filtračný systém a optimálny stupeň separácie pre maximálnu bezpečnosť.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 117 / 420
Vysávanie (mbar/kPa) 201 / 20,1
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 3,6
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) až do 79
Dĺžka kábla (m) 7,5
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2
Trieda prachu sekundárneho filtra H
Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²) 3,5
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 70,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 71,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 1020 x 680 x 1670

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD

Video

Oblasti využitia
  • Na zachytávanie horľavých druhov prachu
Príslušenstvo