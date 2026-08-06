Priemyselný vysávač IVM 60/36-3 H ACD
Výkonný a robustný trojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy. Špeciálne vyvinutý na vysávanie väčšieho množstva jemného a hrubého horľavého prachu mimo zóny 22.
Spoľahlivý a odolný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 H ACD prachovej triedy H pre prakticky univerzálne vysávanie všetkých druhov horľavých pevných látok mimo zóny ATEX. Výkonný vysávač pracuje s tromi samostatne ovládanými motormi v jednofázovej prevádzke, veľká 60-litrová zberná nádrž umožňuje aj zber väčšieho množstva. Okrem H-filtra má stroj veľký hviezdicový PTFE filter prachovej triedy M a inovatívny systém čistenia filtra Pull and Clean pre neprerušované odstraňovanie prachu počas prevádzky. Kvalitné komponenty ako zberná nádrž a filtračná nádrž z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám alebo veľmi robustný oceľový podvozok zaisťujú dlhú životnosť, veľké kolesá vám uľahčia prácu pri presúvaní z miesta na miesto.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Prachová trieda HCelkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H. Na bezpečné vysávanie nebezpečných a horľavých pevných látok.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtraFilter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený 3 dúchadlovými motormi
- Tri výkonné ventilátory pre pôsobivý čistiaci výkon.
- Individuálne riadené motory znamenajú, že sací výkon je možné nastaviť podľa potreby.
Obsahuje veľký hviezdicový filter a prídavný patrónový filter
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
- Dvojstupňový filtračný systém a optimálny stupeň separácie pre maximálnu bezpečnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|117 / 420
|Vysávanie (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|3,6
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|až do 79
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2
|Trieda prachu sekundárneho filtra
|H
|Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²)
|3,5
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|70,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|71,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Na zachytávanie horľavých druhov prachu