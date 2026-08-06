Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc M ACD
S menovitým príkonom 2,4 kW AC napájaný IVR 100/24-2 Sc M ACD pôsobivo vysáva horľavý prach a jemné piliny. Na použitie v nevýbušných priestoroch.
Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc M ACD je určený na vysávanie stredného množstva triesok a horľavého prachu v nevýbušných priestoroch. S menovitým príkonom 2,4 kW vysokovýkonné riešenie s dvoma turbínami na striedavý prúd zaručuje trvalo vysoký sací výkon. To je udržiavané na konštantnej úrovni vďaka umývateľnému, odolnému vreckovému filtru s triedou prachu M a efektívnym ručným čistením filtra. Ergonomický odstavovací vozík uľahčuje vyprázdňovanie 100 l rolovacej nádoby bez vytvárania veľkého množstva prachu a bez vyberania hnacej hlavy, zatiaľ čo polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na kompenzáciu tlaku zaisťuje bezpečnú likvidáciu nasávaného odpadu. Množstvo užitočných vlastností vysávača na striedavý prúd dopĺňa obratný podvozok, tichá prevádzka a kompaktný, robustný a mimoriadne nenáročný na údržbu.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátoraPre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|103
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|103,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|915 x 760 x 1580
Výbava
- Hlavný filter: Vreckový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Pre stredné až veľké množstvo jemných a hrubých triesok