Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Sc

IVR 100/75-Pp Sc je priemyselný vysávač s viacstupňovým pohonom stlačeného vzduchu. Prach alebo pastovité látky možno pomocou výkonného vysávača ľahko dopraviť na veľké vzdialenosti.

IVR 100/75-Pp Sc je priemyselný vysávač, ktorý pracuje s viacstupňovým pohonom stlačeného vzduchu. Vysoký podtlak zabezpečuje, že sa prach a pastovité látky môžu pohybovať na veľké vzdialenosti. Vysokovýkonný vreckový filter je ideálny aj na jemné prachové častice a je dostupný v 1,75 m². Priemyselný vysávač má objem 100 litrov, vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka polyetylénovému vrecku a hadici na kompenzáciu tlaku.

Vlastnosti a výhody
Vyprázdňovací systém s PE vrecom s nízkou prašnosťou
  • Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku.
Jednoduchý oklep filtra pomocou manuálneho otriasacieho mechanizmu
  • Pravidelné aktivovanie otriasacej páky pre konštantne vysoký sací výkon.
  • Bezkonkurenčne efektívny, manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Nehlučná prevádzka
  • Tichý chod vďaka odhlučnenej pohonnej jednotke.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 203 / 732
Vysávanie (mbar/kPa) 500 / 50
Objem nádoby (l) 100
menovitý príkon (kW) 7,5
Typ vysávania Pneumatické
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 55 - 80
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 107
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 110,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 915 x 760 x 1583
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Sc
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Sc

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