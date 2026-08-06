Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Sc
IVR 100/75-Pp Sc je priemyselný vysávač s viacstupňovým pohonom stlačeného vzduchu. Prach alebo pastovité látky možno pomocou výkonného vysávača ľahko dopraviť na veľké vzdialenosti.
IVR 100/75-Pp Sc je priemyselný vysávač, ktorý pracuje s viacstupňovým pohonom stlačeného vzduchu. Vysoký podtlak zabezpečuje, že sa prach a pastovité látky môžu pohybovať na veľké vzdialenosti. Vysokovýkonný vreckový filter je ideálny aj na jemné prachové častice a je dostupný v 1,75 m². Priemyselný vysávač má objem 100 litrov, vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka polyetylénovému vrecku a hadici na kompenzáciu tlaku.
Vlastnosti a výhody
Vyprázdňovací systém s PE vrecom s nízkou prašnosťou
- Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku.
Jednoduchý oklep filtra pomocou manuálneho otriasacieho mechanizmu
- Pravidelné aktivovanie otriasacej páky pre konštantne vysoký sací výkon.
- Bezkonkurenčne efektívny, manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Nehlučná prevádzka
- Tichý chod vďaka odhlučnenej pohonnej jednotke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Vysávanie (mbar/kPa)
|500 / 50
|Objem nádoby (l)
|100
|menovitý príkon (kW)
|7,5
|Typ vysávania
|Pneumatické
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|55 - 80
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|107
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|110,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|915 x 760 x 1583
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