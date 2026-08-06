Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD

Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD: Ideálny na jemný a horľavý prach v nevýbušných výrobných priestoroch a na výrobných strojoch.

Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD na použitie v nevýbušných priestoroch má dúchadlo s bočnou vývevou, ktoré sa neopotrebúva, vďaka čomu je ideálny na nepretržité používanie vo výrobných zariadeniach. Spoľahlivé pozbieranie jemného a dokonca aj horľavého prachu je zaručené vnútorným zosilneným vreckovým filtrom (trieda prachového filtra M) s veľkou filtračnou plochou (1,75 m²), účinným čistením filtra a predseparačným systémom podobným cyklónu. Nádoba má ľahko ovládateľný mechanizmus odkladania. Vďaka integrovanému tlmiču je prevádzkový hluk znížený na minimum. Robustná konštrukcia je prísľubom dlhej životnosti – aj v náročných každodenných priemyselných prevádzkach.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 315
Vysávanie (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby Kov
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 62
Dĺžka kábla (m) 7,5
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 123
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 123,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 855 x 715 x 1530
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD

Video

Oblasti využitia
  • Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Príslušenstvo