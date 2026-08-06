Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD: Ideálny na jemný a horľavý prach v nevýbušných výrobných priestoroch a na výrobných strojoch.
Priemyselný vysávač IVR 40/30 Sc M ACD na použitie v nevýbušných priestoroch má dúchadlo s bočnou vývevou, ktoré sa neopotrebúva, vďaka čomu je ideálny na nepretržité používanie vo výrobných zariadeniach. Spoľahlivé pozbieranie jemného a dokonca aj horľavého prachu je zaručené vnútorným zosilneným vreckovým filtrom (trieda prachového filtra M) s veľkou filtračnou plochou (1,75 m²), účinným čistením filtra a predseparačným systémom podobným cyklónu. Nádoba má ľahko ovládateľný mechanizmus odkladania. Vďaka integrovanému tlmiču je prevádzkový hluk znížený na minimum. Robustná konštrukcia je prísľubom dlhej životnosti – aj v náročných každodenných priemyselných prevádzkach.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vysávanie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|Kov
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|123
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|123,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|855 x 715 x 1530
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Oblasti využitia
- Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)