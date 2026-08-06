Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 60/36-3 H
Trojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 H na jemné a hrubé pevné materiály.
Odolný, robustný, kompaktný a mobilný: Náš 3-motorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 H pre univerzálne pohlcovanie jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a každý z troch motorov je možné samostatne ovládať. Veľký hviezdicový filter v prachovej triede M možno ľahko, pohodlne a spoľahlivo vyčistiť pomocou páky vytriasača. Obsahuje certifikovaný H filter. Čistenie filtra predlžuje jeho životnosť, čím sa znižuje námaha na údržbu. Telo a zberná nádoba stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo kryt je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu. Stroj je certifikovaný podľa triedy prachu H.
Vlastnosti a výhody
Prachová trieda HCelkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H. Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtraFilter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený 3 dúchadlovými motormiVýkonný stroj s najvyšším možným čistiacim výkonom v jednofázovej elektrickej sieti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Vysávanie (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|3,6
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|79
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2
|Trieda prachu sekundárneho filtra
|H
|Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²)
|3,5
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|78
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|78,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Pre nebezpečný prach