Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 60/36-3 H

Trojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 H na jemné a hrubé pevné materiály.

Odolný, robustný, kompaktný a mobilný: Náš 3-motorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 H pre univerzálne pohlcovanie jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a každý z troch motorov je možné samostatne ovládať. Veľký hviezdicový filter v prachovej triede M možno ľahko, pohodlne a spoľahlivo vyčistiť pomocou páky vytriasača. Obsahuje certifikovaný H filter. Čistenie filtra predlžuje jeho životnosť, čím sa znižuje námaha na údržbu. Telo a zberná nádoba stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo kryt je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu. Stroj je certifikovaný podľa triedy prachu H.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 60/36-3 H: Prachová trieda H
Prachová trieda H
Celkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H. Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 60/36-3 H: Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 60/36-3 H: Vybavený 3 dúchadlovými motormi
Vybavený 3 dúchadlovými motormi
Výkonný stroj s najvyšším možným čistiacim výkonom v jednofázovej elektrickej sieti.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 122 / 440
Vysávanie (mbar/kPa) 204 / 20,4
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 3,6
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 79
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2
Trieda prachu sekundárneho filtra H
Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²) 3,5
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 78
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 78,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1020 x 680 x 1670

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 60/36-3 H
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 60/36-3 H
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 60/36-3 H
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 60/36-3 H

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Oblasti využitia
  • Pre nebezpečný prach
Príslušenstvo