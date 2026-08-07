Samoobslužný umývací box SB OB
Samoobslužné zariadenie SB OB umožňuje kompletné umytie vozidla na najmenšom priestore. Vďaka malým rozmerom je riešenie pre jedného používateľa ideálne na využitie zostávajúceho priestoru.
Kompaktné samoobslužné jednoúčelové zariadenie SB OB od spoločnosti Kärcher je individuálne konfigurovateľné podľa želaní a potrieb zákazníka, vhodné pri umývaní vozidiel v tých najmenších priestoroch. Flexibilné riešenie pre jedného používateľa ponúka až 7 rôznych umývacích programov pre kompletné umytie vozidla. Jednoduchá vizualizácia vás oboznamuje s nastaveniami ovládania prostredníctvom integrovanej pohodlnej dotykovej obrazovky. Zariadenie SB OB možno jednoducho umiestniť na nevyužitý zostávajúci priestor a generuje tak obrat s veľmi nízkou investíciou.
Vlastnosti a výhody
Dostupné až so štyrmi dávkovacími čerpadlamiPoskytuje až sedem umývacích programov. Kompletné umývanie vozidla s rôznymi režimami umývania. Vytvára atraktívne dodatočné príjmy.
Tretí umývací nástrojPower pena a power pena na okraji možné ako doplnkový prací program. Intenzívne predčistenie zaisťuje mimoriadne dobré výsledky čistenia. Zabezpečuje vysokú spokojnosť zákazníkov.
Zmäkčovanie vody osmózouNie je potrebná samostatná skrinka. Kompaktnosť
Nastavenia možno rýchlo a jednoducho upraviť pomocou dotykovej obrazovky
- Intuitívne ovládanie s jednoduchou vizualizáciou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovný tlak (bar)
|100 - 120
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok na jedno čerpadlo (l/h)
|500
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2031-01-01
Výbava
- Samoobslužné umyvárky: 1
- Umývacie programy: 7 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Samoobslužné umývanie vozidiel v najmenších priestoroch