Samoobslužný umývací box SB OB

Samoobslužné zariadenie SB OB umožňuje kompletné umytie vozidla na najmenšom priestore. Vďaka malým rozmerom je riešenie pre jedného používateľa ideálne na využitie zostávajúceho priestoru.

Kompaktné samoobslužné jednoúčelové zariadenie SB OB od spoločnosti Kärcher je individuálne konfigurovateľné podľa želaní a potrieb zákazníka, vhodné pri umývaní vozidiel v tých najmenších priestoroch. Flexibilné riešenie pre jedného používateľa ponúka až 7 rôznych umývacích programov pre kompletné umytie vozidla. Jednoduchá vizualizácia vás oboznamuje s nastaveniami ovládania prostredníctvom integrovanej pohodlnej dotykovej obrazovky. Zariadenie SB OB možno jednoducho umiestniť na nevyužitý zostávajúci priestor a generuje tak obrat s veľmi nízkou investíciou.

Vlastnosti a výhody
Samoobslužný vysokotlakový čistič Samoobslužný umývací box SB OB: Dostupné až so štyrmi dávkovacími čerpadlami
Dostupné až so štyrmi dávkovacími čerpadlami
Poskytuje až sedem umývacích programov. Kompletné umývanie vozidla s rôznymi režimami umývania. Vytvára atraktívne dodatočné príjmy.
Samoobslužný vysokotlakový čistič Samoobslužný umývací box SB OB: Tretí umývací nástroj
Tretí umývací nástroj
Power pena a power pena na okraji možné ako doplnkový prací program. Intenzívne predčistenie zaisťuje mimoriadne dobré výsledky čistenia. Zabezpečuje vysokú spokojnosť zákazníkov.
Samoobslužný vysokotlakový čistič Samoobslužný umývací box SB OB: Zmäkčovanie vody osmózou
Zmäkčovanie vody osmózou
Nie je potrebná samostatná skrinka. Kompaktnosť
Nastavenia možno rýchlo a jednoducho upraviť pomocou dotykovej obrazovky
  • Intuitívne ovládanie s jednoduchou vizualizáciou.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovný tlak (bar) 100 - 120
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok na jedno čerpadlo (l/h) 500
Aktualizácie softvéru dostupné do 2031-01-01

Výbava

  • Samoobslužné umyvárky: 1
  • Umývacie programy: 7 Kus(y)

Video

Oblasti využitia
  • Samoobslužné umývanie vozidiel v najmenších priestoroch