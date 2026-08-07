Kompresor s dávkovačom vody do ostrekovačov AWT Fp
Vhodný na použitie aj v zime:Zariadenie Air Water Tower AWT Fp, ktoré je chránené pred mrazom, v sebe spája presný kompresor na pneumatiky a komfortný dávkovač vody do ostrekovačov v jednom.
Vďaka Air Water Tower AWT Fp z produktového rady obslužných jednotiek značky Kärcher patria neusporiadané prevádzky už dávno minulosti. V ceste už nestoja žiadne merače tlaku pneumatík, ani kanistre či iné podobné nádoby. Namiesto toho AWT Fp spája kompresor na pneumatiky a dávkovač vody do ostrekovačov v jednom zariadení, ktoré šetrí miestom. Pohodlne sa dá zmerať tlak pneumatík a upraviť ho až do 8 barov. Integrovaný dávkovač vody do ostrekovačov s funkciou ochrany pre mrazom sa postará aj počas studených zimných dní o bezpečnú prevádzku. Elektronický mincovník spracuje rôzne mince a žetóny a úplne jednoducho sa dá prispôsobiť individuálnym požiadavkám. Taktiež je možné dobu chodu tejto jednotky plynulo prestavovať až do dĺžky 7 minút.
Vlastnosti a výhody
Zabudovaný dávkovač vodyPohodlný odber vody bez námahy. Prevádzka ostane uprataná, pretože nie sú potrebné krhly a podobné nádoby.
Elektronický mincovníkIndividuálne a jednoduché programovanie. Použitie rôznych typov mincí a žetónov iba s jedným mincovníkom je bez problémov.
Programovateľná doba choduPlynulé nastavenie doby chodu do 7 minút. Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Trieda krytia
|IP44
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Príkon (kW)
|0,45
Oblasti využitia
- Pred mrazom chránené zariadenie Air Water Tower na pohodlné nastavenie tlaku v pneumatikách a so zabudovaným dávkovačom vody