Manuálne umývacie zariadenie RBS 6012
Na rýchle, dôkladné a šetrné čistenie úžitkových áut: Jednokefové zariadenie na umývanie úžitkových vozidiel RBS 6012. Ideálne pre vozové parky do 15 vozidiel, ako sú autobusy, kamióny alebo návesové súpravy.
Majitelia malých vozových parkov do 15 úžitkových vozidiel profitujú z jednoduchej manipulácie a súčasne veľmi efektívnych výsledkov čistenia nášho manuálne ovládaného jednokefového zariadenia na umývanie úžitkových vozidiel RBS 6012 s elektrickou prípojkou 3~/400V/50 Hz, dvojmo uloženým kefovým hriadeľom a stabilným zváraným hliníkovým rámom. Kefový hriadeľ je poháňaný hnacím motorom pomocou samonapínacej reťaze, zatiaľ čo 2 tryskové rúrky integrované v kefovom ráme stroja zabezpečujú zavodňovanie kefy skladajúcej sa z polkruhových segmentov s profilovanými polyetylénovými štetinami. RBS 6012 má 4 kolesám s ľahkým chodom, ktoré umožňujú jednoduchú manipuláciu a polohovanie na vozidle. Pritom je možné jednoducho zachytiť aj obrysy vozidiel so sklonom až do 10°. Konštrukcia zariadenia je vďaka kvalitným komponentom, ako je regulačné koliesko z antikora alebo ochrana proti rozstreku zo špeciálneho polyesterového materiálu, absolútne odolné proti korózii, mäkké gumené dištančné valčeky na ráme zaručujú zakaždým potrebnú vzdialenosť od vozidla. Bočné strany, čelo a zadná časť autobusov, kamiónov alebo aj návesových súprav vyčistíte rýchlo, efektívne a šetrne.
Vlastnosti a výhody
Nastavovacie kolieskoUmožňuje vertikálne sledovanie obrysov a šikmú polohu. Bez problémov sa dosiahne čelo vozidla s uhlom do 10°.
Dávkovanie čistiaceho prostriedkuČistiace prostriedky je možné v prípade potreby primiešavať cez dávkovacie čerpadlo.
Obslužná a bezpečnostná rukoväťRotácie kefy pomáhajú používateľovi pri jednoduchom pohybovaní zariadením smerom dopredu. Ak sa pustí rukoväť, rotácia kefy sa zastaví.
Ľahká hliníková konštrukcia
- Vysoká odolnosť proti vonkajším vplyvom.
- Polkruhový kryt spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou.
Štyri veľké kolesá a 2 otočné kolieska
- Vynikajúca manévrovateľnosť a stabilita.
- Dôkladné sledovanie stopy počas umývania vozidla.
Špecifikácie
Technické údaje
|Výška zariadenia (mm)
|3810
|Umývacia výška (mm)
|3645
|Potreba umývacieho miesta (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Frekvencia (Hz)
|50
|Napätie (V)
|400
Balenie obsahuje
- Rozvodná skriňa zariadenia
- Kolesá, štandardná výška
Výbava
- Počet umývacích kief: 1 Kus(y)
- Individuálne vybavenie kefou
- Zariadenie na nastavenie roviny s nastavovacím kolieskom
- Riadiace kolesá: 4 Kus(y)
- Podporné kolesá: 2 Kus(y)
Oblasti využitia
- Na manuálne ovládané vonkajšie čistenie úžitkových vozidiel