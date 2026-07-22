Manuálne umývacie zariadenie RBS 6012

Na rýchle, dôkladné a šetrné čistenie úžitkových áut: Jednokefové zariadenie na umývanie úžitkových vozidiel RBS 6012. Ideálne pre vozové parky do 15 vozidiel, ako sú autobusy, kamióny alebo návesové súpravy.

Majitelia malých vozových parkov do 15 úžitkových vozidiel profitujú z jednoduchej manipulácie a súčasne veľmi efektívnych výsledkov čistenia nášho manuálne ovládaného jednokefového zariadenia na umývanie úžitkových vozidiel RBS 6012 s elektrickou prípojkou 3~/400V/50 Hz, dvojmo uloženým kefovým hriadeľom a stabilným zváraným hliníkovým rámom. Kefový hriadeľ je poháňaný hnacím motorom pomocou samonapínacej reťaze, zatiaľ čo 2 tryskové rúrky integrované v kefovom ráme stroja zabezpečujú zavodňovanie kefy skladajúcej sa z polkruhových segmentov s profilovanými polyetylénovými štetinami. RBS 6012 má 4 kolesám s ľahkým chodom, ktoré umožňujú jednoduchú manipuláciu a polohovanie na vozidle. Pritom je možné jednoducho zachytiť aj obrysy vozidiel so sklonom až do 10°. Konštrukcia zariadenia je vďaka kvalitným komponentom, ako je regulačné koliesko z antikora alebo ochrana proti rozstreku zo špeciálneho polyesterového materiálu, absolútne odolné proti korózii, mäkké gumené dištančné valčeky na ráme zaručujú zakaždým potrebnú vzdialenosť od vozidla. Bočné strany, čelo a zadná časť autobusov, kamiónov alebo aj návesových súprav vyčistíte rýchlo, efektívne a šetrne.

Vlastnosti a výhody
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Manuálne umývacie zariadenie RBS 6012: Nastavovacie koliesko
Nastavovacie koliesko
Umožňuje vertikálne sledovanie obrysov a šikmú polohu. Bez problémov sa dosiahne čelo vozidla s uhlom do 10°.
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Manuálne umývacie zariadenie RBS 6012: Dávkovanie čistiaceho prostriedku
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
Čistiace prostriedky je možné v prípade potreby primiešavať cez dávkovacie čerpadlo.
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Manuálne umývacie zariadenie RBS 6012: Obslužná a bezpečnostná rukoväť
Obslužná a bezpečnostná rukoväť
Rotácie kefy pomáhajú používateľovi pri jednoduchom pohybovaní zariadením smerom dopredu. Ak sa pustí rukoväť, rotácia kefy sa zastaví.
Ľahká hliníková konštrukcia
  • Vysoká odolnosť proti vonkajším vplyvom.
  • Polkruhový kryt spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou.
Štyri veľké kolesá a 2 otočné kolieska
  • Vynikajúca manévrovateľnosť a stabilita.
  • Dôkladné sledovanie stopy počas umývania vozidla.
Špecifikácie

Technické údaje

Výška zariadenia (mm) 3810
Umývacia výška (mm) 3645
Potreba umývacieho miesta (mm) 4620 x 1700 x 1500
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Frekvencia (Hz) 50
Napätie (V) 400

Balenie obsahuje

  • Rozvodná skriňa zariadenia
  • Kolesá, štandardná výška

Výbava

  • Počet umývacích kief: 1 Kus(y)
  • Individuálne vybavenie kefou
  • Zariadenie na nastavenie roviny s nastavovacím kolieskom
  • Riadiace kolesá: 4 Kus(y)
  • Podporné kolesá: 2 Kus(y)
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Manuálne umývacie zariadenie RBS 6012
Oblasti využitia
  • Na manuálne ovládané vonkajšie čistenie úžitkových vozidiel
Čistiace prostriedky