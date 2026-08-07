Hotelový vozík Classic I
Hotelový vozík s vyklápacím držiakom na 120 l vrecia na odpad. Vozík sa hodí pre 12 až 15 miestností a disponuje 3 drevenými priečinkami a 5 kolesami s veľkosťou 125 mm.
Tesné priestory vo výťahoch alebo na chodbách hotela sa Hotelový vozík Classic I nevyrovnajú. Päť veľkých otočných kolies 125 mm to zaručuje. Robustný hotelový vozík je vhodný na čistenie a zásobovanie až 15 izieb a je veľmi ergonomický a pri používaní je šetrný k vašim chrbtom. Veľký sklopný 120-litrový držiak koša ponúka dostatočnú kapacitu na likvidáciu odpadu a tri drevené police uľahčujú prepravu a prístup k čistiacim prostriedkom a materiálom. Antikorózne materiály zaisťujú dlhú životnosť, zatiaľ čo hladké povrchy uľahčujú čistenie samotného vozíka v prípade potreby.
Vlastnosti a výhody
Najlepšia ergonómiaVeľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Vysoká kvalitaVysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustný dizajn.
Hygienické čistenie vozíkaHladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
- Päť otočných kolies umožňuje ľahké manévrovanie v stiesnených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
- Zahŕňa veľkú 120-litrovú nádobu na odpadkové koše a tri drevené police.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacita likvidácie odpadu (l)
|120
|Materiál
|Lakovaná oceľ / PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|34
|Hmotnosť balenia (kg)
|36,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1170 x 530 x 1280