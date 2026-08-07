Hotelový vozík Classic I

Hotelový vozík s vyklápacím držiakom na 120 l vrecia na odpad. Vozík sa hodí pre 12 až 15 miestností a disponuje 3 drevenými priečinkami a 5 kolesami s veľkosťou 125 mm.

Tesné priestory vo výťahoch alebo na chodbách hotela sa Hotelový vozík Classic I nevyrovnajú. Päť veľkých otočných kolies 125 mm to zaručuje. Robustný hotelový vozík je vhodný na čistenie a zásobovanie až 15 izieb a je veľmi ergonomický a pri používaní je šetrný k vašim chrbtom. Veľký sklopný 120-litrový držiak koša ponúka dostatočnú kapacitu na likvidáciu odpadu a tri drevené police uľahčujú prepravu a prístup k čistiacim prostriedkom a materiálom. Antikorózne materiály zaisťujú dlhú životnosť, zatiaľ čo hladké povrchy uľahčujú čistenie samotného vozíka v prípade potreby.

Vlastnosti a výhody
Hotelový vozík Classic I: Najlepšia ergonómia
Najlepšia ergonómia
Veľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Hotelový vozík Classic I: Vysoká kvalita
Vysoká kvalita
Vysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustný dizajn.
Hotelový vozík Classic I: Hygienické čistenie vozíka
Hygienické čistenie vozíka
Hladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
  • Päť otočných kolies umožňuje ľahké manévrovanie v stiesnených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
  • Zahŕňa veľkú 120-litrovú nádobu na odpadkové koše a tri drevené police.
Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD / CLASSIC
Kapacita likvidácie odpadu (l) 120
Materiál Lakovaná oceľ / PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 34
Hmotnosť balenia (kg) 36,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 530 x 1280
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1170 x 530 x 1280
Príslušenstvo