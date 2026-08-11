Držiak mopu SafeClip, Premium, 40 cm
Držiak mopu (40 cm) s klipom na upevnenie, otáčaním o 360° a vreckovým uchytením pre rýchlu výmenu.
Držiak mopu Kärcher (40 cm) s klipom je vybavený klipsovým upevnením, kĺbom s otáčaním o 360°. Držiak je ideálny na použitie so všetkými rukoväťami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm, ako sú naše hliníkové a teleskopické násady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Materiál
|PA / Sklené vlákno / PP
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 110
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie