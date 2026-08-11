Držiak mopu SafeClip, Premium, 40 cm

Držiak mopu (40 cm) s klipom na upevnenie, otáčaním o 360° a vreckovým uchytením pre rýchlu výmenu.

Držiak mopu Kärcher (40 cm) s klipom je vybavený klipsovým upevnením, kĺbom s otáčaním o 360°. Držiak je ideálny na použitie so všetkými rukoväťami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm, ako sú naše hliníkové a teleskopické násady.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD
Textilná prípojná sada Vrecká
Materiál PA / Sklené vlákno / PP
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,5
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 110
Držiak mopu SafeClip, Premium, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo