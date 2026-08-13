Rukoväť s nádržou ErgoHandle TriJet 144.5 cm, D 23 mm
Rukoväť nádrže s dvojitou ergonomickou otočnou rukoväťou, objem 500 ml.
Rukoväť s nádržou na čistenie bez vedra. Ideálne pre ťažko dostupné miesta, ako sú schodiská, a na presné čistenie neočakávaných nečistôt alebo v kombinácii s čistením pomocou zariadenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|Hliník / PP
|Typ rukoväte
|Fix
|Dĺžka rukoväte (mm)
|1445
|Priemer rukoväte (mm)
|23
|Objem nádrže (ml)
|500
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,7
|Dĺžka (mm)
|1445
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1445 x 145 x 90
Výbava
- Pripojenie Ergo
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie