Rukoväť s nádržou ErgoHandle TriJet 144.5 cm, D 23 mm

Rukoväť nádrže s dvojitou ergonomickou otočnou rukoväťou, objem 500 ml.

Rukoväť s nádržou na čistenie bez vedra. Ideálne pre ťažko dostupné miesta, ako sú schodiská, a na presné čistenie neočakávaných nečistôt alebo v kombinácii s čistením pomocou zariadenia.

Špecifikácie

Technické údaje

Materiál Hliník / PP
Typ rukoväte Fix
Dĺžka rukoväte (mm) 1445
Priemer rukoväte (mm) 23
Objem nádrže (ml) 500
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť balenia (kg) 0,7
Dĺžka (mm) 1445
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1445 x 145 x 90

Výbava

  • Pripojenie Ergo
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo