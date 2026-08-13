Teleskopická ergonomická rukoväť ErgoHandle 106-184 cm, D 23 mm

Teleskopická rukoväť z hliníka a polypropylénu s dvojitou ergonomickou otočnou rukoväťou.

Rukoväť pre ErgoFrames. Ideálna pre profesionálne upratovanie s najvyššou ergonómiou. Nastaviteľná od 106 do 184 cm, vonkajší ø 26 mm, vnútorný ø 23 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Materiál Hliník / PP / guma
Typ rukoväte Fix
Dĺžka rukoväte (mm) 1840
Priemer rukoväte (mm) 23
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť balenia (kg) 0,5
Dĺžka (mm) 1840
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1840

Výbava

  • Pripojenie Ergo
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo