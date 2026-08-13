Teleskopická ergonomická rukoväť ErgoHandle 106-184 cm, D 23 mm
Teleskopická rukoväť z hliníka a polypropylénu s dvojitou ergonomickou otočnou rukoväťou.
Rukoväť pre ErgoFrames. Ideálna pre profesionálne upratovanie s najvyššou ergonómiou. Nastaviteľná od 106 do 184 cm, vonkajší ø 26 mm, vnútorný ø 23 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|Hliník / PP / guma
|Typ rukoväte
|Fix
|Dĺžka rukoväte (mm)
|1840
|Priemer rukoväte (mm)
|23
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,5
|Dĺžka (mm)
|1840
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1840
Výbava
- Pripojenie Ergo
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie