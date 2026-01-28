Suchý vysávač T 11/1 Classic

Nízka hmotnosť, vysoký sací výkon, veľmi robustný: Náš suchý vysávač T 11/1 Classic kombinuje rozhodujúce kritériá profesionálnych používateľov v atraktívnom kompaktnom vysávači.

Všestranný a ľahko prepravný vďaka nízkej hmotnosti 3,8 kg, náš suchý vysávač T 11/1 Classic je ideálnou voľbou pre profesionálnych používateľov, ktorí často menia miesto prevádzky. S veľkorysým objemom nádoby 11 litrov vytvára kompaktný stroj v základnej triede vákuum 235 mbar /23,5 kpa z výkonu 850 W, čím zaručuje vynikajúce výsledky vysávania v krátkom čase. Vysávač funguje tak ticho len na 61 dB (A), čo znamená, že nielen používateľ je chránený, ale prácu je možné vykonať kedykoľvek počas dňa v oblastiach citlivých na hluk, ako sú nemocnice alebo hotely. Ergonomický ohyb zaručuje dlhé a únavové aplikácie, dokonca aj vysávanie na schodoch je bez námahy vďaka integrovanej rukoväti na prenášanie. Robustný dizajn modelu T 11/1 Classic zaisťuje nielen dlhú životnosť, ale aj všestranný nárazník spoľahlivo zabraňuje nakláňaniu stroja. Príslušenstvo, ako je sacia trubica a podlahová hubica, je možné pohodlne skladovať vo vysávači, dodáva sa aj fleecový filtračný vak. Na požiadanie je k dispozícii aj vysokovýkonný filter HEPA 14.

Vlastnosti a výhody
Suchý vysávač Suchý vysávač T 11/1 Classic: Nízka hmotnosť
Nízka hmotnosť
Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 11/1 Classic: Veľmi nízka hlučnosť pri práci 61 dB(A)
Veľmi nízka hlučnosť pri práci 61 dB(A)
Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci. Nízka pracovná hlučnosť chráni používateľa.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 11/1 Classic: Hák na kábel
Hák na kábel
Sieťový kábel je vždy odložený tak, aby bola možná bezpečná preprava stroja. Praktické odkladanie kábla
Odolný dizajn stroja s dlhou životnosťou
  • Jednoduchá a pohodlná preprava a odkladanie.
  • Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.
  • Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 850
Objem nádoby (l) 11
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 61
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 385 x 285 x 385

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Materiál nádoby: Plast
  • Hák na kábel
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Suchý vysávač Suchý vysávač T 11/1 Classic

Video

Oblasti využitia
  • Všestranné využitie na miestach s vysokými hygienickými požiadavkami
  • Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
  • Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
  • Kobercová krytina
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 11/1 Classic náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher