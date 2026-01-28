Suchý vysávač T 11/1 Classic
Nízka hmotnosť, vysoký sací výkon, veľmi robustný: Náš suchý vysávač T 11/1 Classic kombinuje rozhodujúce kritériá profesionálnych používateľov v atraktívnom kompaktnom vysávači.
Všestranný a ľahko prepravný vďaka nízkej hmotnosti 3,8 kg, náš suchý vysávač T 11/1 Classic je ideálnou voľbou pre profesionálnych používateľov, ktorí často menia miesto prevádzky. S veľkorysým objemom nádoby 11 litrov vytvára kompaktný stroj v základnej triede vákuum 235 mbar /23,5 kpa z výkonu 850 W, čím zaručuje vynikajúce výsledky vysávania v krátkom čase. Vysávač funguje tak ticho len na 61 dB (A), čo znamená, že nielen používateľ je chránený, ale prácu je možné vykonať kedykoľvek počas dňa v oblastiach citlivých na hluk, ako sú nemocnice alebo hotely. Ergonomický ohyb zaručuje dlhé a únavové aplikácie, dokonca aj vysávanie na schodoch je bez námahy vďaka integrovanej rukoväti na prenášanie. Robustný dizajn modelu T 11/1 Classic zaisťuje nielen dlhú životnosť, ale aj všestranný nárazník spoľahlivo zabraňuje nakláňaniu stroja. Príslušenstvo, ako je sacia trubica a podlahová hubica, je možné pohodlne skladovať vo vysávači, dodáva sa aj fleecový filtračný vak. Na požiadanie je k dispozícii aj vysokovýkonný filter HEPA 14.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosťJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
Veľmi nízka hlučnosť pri práci 61 dB(A)Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci. Nízka pracovná hlučnosť chráni používateľa.
Hák na kábelSieťový kábel je vždy odložený tak, aby bola možná bezpečná preprava stroja. Praktické odkladanie kábla
Odolný dizajn stroja s dlhou životnosťou
- Jednoduchá a pohodlná preprava a odkladanie.
- Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.
- Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh prúdu (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|11
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|61
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|385 x 285 x 385
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Prepínateľná podlahová hubica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast
- Hák na kábel
- Integrované odkladanie príslušenstva
Video
Oblasti využitia
- Všestranné využitie na miestach s vysokými hygienickými požiadavkami
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
- Kobercová krytina
