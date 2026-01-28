Suchý vysávač T 11/1 Classic HEPA
Hygienický a hospodárny: Náš suchý vysávač T 11/1 Classic HEPA boduje vysokým sacím výkonom, filtrom HEPA 14, nízkou hmotnosťou a veľmi dobrý pomerom ceny a výkonu.
Vďaka sériovému filtru HEPA 14 so stupňom filtrácie a odlučovania 99,995 spĺňa náš suchý vysávač T 11/1 Classic HEPA aj bezpečnostné štandardy v hygienicky citlivých priestoroch, ako sú lekárske ambulancie alebo nemocnice. Filter zadrží aj najmenšie čiastočky, ak sú vírusy, aerosóly a choroboplodné zárodky s veľkosťou niekoľkých mikrometrov a je certifikovaný podľa normy DIN EN 1822:2019. Tento odolný a veľmi hospodárny vysávač s dlhou životnosťou vytvára z výkonu 850 wattov vákuum 235 mbar/23,5 kpa, čím zaručuje vynikajúce sacie výsledky pri súčasne nízkej pracovnej hlučnosti iba 61 dB(A). Takže sa dá v ktorúkoľvek dennú dobu používať aj tam, kde je potrebné predchádzať hluku. S objemom nádoby 11 litrov, hmotnosťou iba 4,2 kilogramy, praktickou rúčkou a ergonomicky tvarovaným kolenom je T 11/1 Classic HEPA odolný proti prevráteniu, veľmi kompaktný, jednoducho sa prepravuje a umožňuje navyše trvalú prácu bez únavy. Príslušenstvo ako sacia trubica a podlahová hubica sa pohodlne odkladá na vysávači, so strojom sa dodáva aj filtračné vrecko z netkanej textílie.
Vlastnosti a výhody
Vysoko účinný filter HEPA 14Pre maximálne bezpečnostné štandardy v priestoroch náročných na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a odlučovania 99,995 % zadrží aj tie najmenšie častice. Certifikát podľa DIN EN 1822:2019
Nízka hmotnosťJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
Veľmi nízka hlučnosť pri práci 61 dB(A)Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci. Nízka pracovná hlučnosť chráni používateľa.
Odolný dizajn stroja s dlhou životnosťou
- Jednoduchá a pohodlná preprava a odkladanie.
- Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.
- Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh prúdu (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|11
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|61
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|385 x 285 x 385
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Prepínateľná podlahová hubica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Typ filtra HEPA: HEPA 14 filter
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast
- Hák na kábel
- Integrované odkladanie príslušenstva
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Všestranné využitie na miestach s vysokými hygienickými požiadavkami
- Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
- Kobercová krytina
- Zdravotníctvo
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 11/1 Classic HEPA náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher