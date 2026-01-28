Suchý vysávač T 11/1 Classic HEPA

Hygienický a hospodárny: Náš suchý vysávač T 11/1 Classic HEPA boduje vysokým sacím výkonom, filtrom HEPA 14, nízkou hmotnosťou a veľmi dobrý pomerom ceny a výkonu.

Vďaka sériovému filtru HEPA 14 so stupňom filtrácie a odlučovania 99,995 spĺňa náš suchý vysávač T 11/1 Classic HEPA aj bezpečnostné štandardy v hygienicky citlivých priestoroch, ako sú lekárske ambulancie alebo nemocnice. Filter zadrží aj najmenšie čiastočky, ak sú vírusy, aerosóly a choroboplodné zárodky s veľkosťou niekoľkých mikrometrov a je certifikovaný podľa normy DIN EN 1822:2019. Tento odolný a veľmi hospodárny vysávač s dlhou životnosťou vytvára z výkonu 850 wattov vákuum 235 mbar/23,5 kpa, čím zaručuje vynikajúce sacie výsledky pri súčasne nízkej pracovnej hlučnosti iba 61 dB(A). Takže sa dá v ktorúkoľvek dennú dobu používať aj tam, kde je potrebné predchádzať hluku. S objemom nádoby 11 litrov, hmotnosťou iba 4,2 kilogramy, praktickou rúčkou a ergonomicky tvarovaným kolenom je T 11/1 Classic HEPA odolný proti prevráteniu, veľmi kompaktný, jednoducho sa prepravuje a umožňuje navyše trvalú prácu bez únavy. Príslušenstvo ako sacia trubica a podlahová hubica sa pohodlne odkladá na vysávači, so strojom sa dodáva aj filtračné vrecko z netkanej textílie.

Vlastnosti a výhody
Vysoko účinný filter HEPA 14
Pre maximálne bezpečnostné štandardy v priestoroch náročných na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a odlučovania 99,995 % zadrží aj tie najmenšie častice. Certifikát podľa DIN EN 1822:2019
Nízka hmotnosť
Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhé pracovné intervaly bez únavy.
Veľmi nízka hlučnosť pri práci 61 dB(A)
Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci. Nízka pracovná hlučnosť chráni používateľa.
Odolný dizajn stroja s dlhou životnosťou
  • Jednoduchá a pohodlná preprava a odkladanie.
  • Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.
  • Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 850
Objem nádoby (l) 11
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 61
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 385 x 285 x 385

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Typ filtra HEPA: HEPA 14 filter
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Materiál nádoby: Plast
  • Hák na kábel
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
  • Všestranné využitie na miestach s vysokými hygienickými požiadavkami
  • Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
  • Kobercová krytina
  • Zdravotníctvo
Príslušenstvo
