Suchý vysávač T 7/1 Classic

Ľahký a ergonomický: T 7/1 Classic so sériovým filtračnými vreckom z netkanej textílie je vysávač základnej triedy s dobrý pomerom ceny a výkonu, silnými sacím výkonom a držiakom kábla.

Pomocou 850 W výkonu vytvára tento kompaktný suchý vysávač T 7/1 Classic pozoruhodné vákuum 23,0 kPa. Pritom ale pracuje príjemne ticho iba so 63 dB(A). Tento stroj má saciu hadicu s dĺžkou 2,00 m a vďaka hmotnosti 3,5 kg je príjemne ľahký. Pohodlne vyformované koleno umožňuje prácu bez pocitu únavy. Vysávač na suché vysávanie dobre drží stopu vďaka dvom veľkým a dvom otočným kolieskam. Nárazník po celom obvode sa stará o to, aby nádoba odolná proti nárazu s objemom 7,5 l nespôsobila na nábytku žiadne škody. T 7/1 Classic je sériovo vybavený filtračným vreckom z netkanej textílie.

Vlastnosti a výhody
Suchý vysávač Suchý vysávač T 7/1 Classic: Nízka hmotnosť
Nízka hmotnosť
Jednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 7/1 Classic: Hlavný filtračný kôš
Hlavný filtračný kôš
Vyrobené z robustného fleecu. Udržateľný: možno prať ručne na 30 °C.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 7/1 Classic: Vynikajúci sací výkon
Vynikajúci sací výkon
Profesionálna kvalita. Dobrý pomer cena/výkon.
Hák na kábel
  • Jednoduché uloženie napájacieho kábla.
  • Bezpečné upevnenie kábla počas prepravy.
Robustný nárazník
  • Chráni nábytok, steny a stroj pred poškodením.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 850
Objem nádoby (l) 7
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 62
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6
Rozmery (d x š x v) (mm) 375 x 285 x 310

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Materiál nádoby: Plast
  • Hák na kábel
Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
  • Kobercová krytina
Príslušenstvo
