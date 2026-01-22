Suchý vysávač T 7/1 Classic
Ľahký a ergonomický: T 7/1 Classic so sériovým filtračnými vreckom z netkanej textílie je vysávač základnej triedy s dobrý pomerom ceny a výkonu, silnými sacím výkonom a držiakom kábla.
Pomocou 850 W výkonu vytvára tento kompaktný suchý vysávač T 7/1 Classic pozoruhodné vákuum 23,0 kPa. Pritom ale pracuje príjemne ticho iba so 63 dB(A). Tento stroj má saciu hadicu s dĺžkou 2,00 m a vďaka hmotnosti 3,5 kg je príjemne ľahký. Pohodlne vyformované koleno umožňuje prácu bez pocitu únavy. Vysávač na suché vysávanie dobre drží stopu vďaka dvom veľkým a dvom otočným kolieskam. Nárazník po celom obvode sa stará o to, aby nádoba odolná proti nárazu s objemom 7,5 l nespôsobila na nábytku žiadne škody. T 7/1 Classic je sériovo vybavený filtračným vreckom z netkanej textílie.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosťJednoduchá preprava cez stupienky alebo po schodoch aj pomocou jednej ruky. Nízka hmotnosť pri identickom objeme nádoby v porovnaní s konkurenciou. Umožňuje dlhú prácu bez únavy.
Hlavný filtračný kôšVyrobené z robustného fleecu. Udržateľný: možno prať ručne na 30 °C.
Vynikajúci sací výkonProfesionálna kvalita. Dobrý pomer cena/výkon.
Hák na kábel
- Jednoduché uloženie napájacieho kábla.
- Bezpečné upevnenie kábla počas prepravy.
Robustný nárazník
- Chráni nábytok, steny a stroj pred poškodením.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh prúdu (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|7
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|375 x 285 x 310
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 3 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 350 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Prepínateľná podlahová hubica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast
- Hák na kábel
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie všetkých tvrdých plôch, napr. dlažby, prírodného kameňa, PVC, linolea.
- Kobercová krytina
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 7/1 Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher