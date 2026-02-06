Batohový vysávač BVL 3/1 Bp

Čistenie v stiesnených priestoroch: Ultraľahký, výkonný a batériový batohový vysávač BVL 3/1 Bp vyniká z davu vďaka robustnému materiálu EPP a skvelému pomeru ceny a kvality.

Ultraľahký, výkonný a na batérie: Je to prvý vysávač svojho druhu, ktorý sa môže pochváliť hmotnosťou iba 4,5 kilogramu na chrbte. Je to vďaka inovatívnemu materiálu EPP, vďaka ktorému je batohový vysávač BVL 3/1 Bp napriek svojej nízkej hmotnosti mimoriadne robustný a odolný. Či už ide o čistenie budov, kín, reštaurácií, na použitie pre remeselníkov alebo v domácnostiach – čistenie zastavaných priestorov a schodov je oveľa jednduchšie. Výkonný batohový vysávač s 3-litrovým objemom nádoby je perfektným riešením na čistenie v stiesnených priestoroch. Zatiaľ čo výkonná batéria Kärcher Battery Power zaisťuje dlhú dobu prevádzky, ergonomický nosný rám odľahčuje prácu. Vďaka praktickému ovládaciemu panelu na bedrovom popruhu na ovládanie všetkých dôležitých prevádzkových a doplnkových funkcií je BVL 3/1 Bp mimoriadne užívateľsky prívetivý a ovládateľný bez námahy. Bezuhlíkový motor EC je tiež mimoriadne odolný voči opotrebovaniu. Okrem bežného príslušenstva sú k dispozícii aj ďalšie funkcie, ako napríklad filter HEPA 14, ako voliteľný doplnok. Pri objednávaní tejto verzie majte na pamäti, že batériu Kärcher Battery Power a kompatibilnú nabíjačku je potrebné objednať samostatne.

Vlastnosti a výhody
Batohový vysávač BVL 3/1 Bp: Ultraľahký akumulátorový batohový vysávač
Ultraľahký akumulátorový batohový vysávač
Vyrobené z extrémne ľahkej, inovatívnej EPP (expandovaný polypropylén). Umožňuje ergonomickú prácu. Umožňuje ľahkú prepravu.
Batohový vysávač BVL 3/1 Bp: Vysoko inovatívna EPP (expandovaný polypropylén)
Vysoko inovatívna EPP (expandovaný polypropylén)
Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce. Ultraľahký. Veľmi šetrné k životnému prostrediu, pretože je 100% recyklovateľný.
Batohový vysávač BVL 3/1 Bp: Skvelá ergonómia
Skvelá ergonómia
Nosný rám Deuter® je mimoriadne pohodlný aj pri dlhšom používaní. Ovládací panel na bedrovom páse umožňuje pohodlné riadenie a kontrolu všetkých funkcií. Sacia hadica môže byť pre pravákov a ľavákov pripojená odlišne.
EC pohon bez kief
  • Vysoká odolnosť voči opotrebeniu a dlhá životnosť.
  • Umožňuje dlhé pracovné nasadenie a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Režim eco!efficiency
  • Režim eco!efficiency znižuje spotrebu energie a hlučnosť vysávača, predlžuje dobu chodu batérie.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Objem nádoby (l) 3
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Prietok vzduchu (l/s) 35,4
Hodnotený výkon (W) 350
Vysávanie (mbar/kPa) 189 / 18,9
Štandardný priemer ( ) ID 35
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 120 (5,0 Ah) / Približne 130 (6,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Režim napájania: / max. 31 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 41 (7,5 Ah)
Nabíjací prúd (A) 2,5
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 317 x 450

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 1 m
  • Typ sacej hadice: s kolenom
  • Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
  • Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sacia trubica: Hliník
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Štrbinová hubica
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora

Výbava

  • Režim eco!efficiency
  • Nosný rám
Oblasti využitia
Batohový vysávač BVL 3/1 Bp
Batohový vysávač BVL 3/1 Bp
Batohový vysávač BVL 3/1 Bp

Oblasti využitia
  • Vhodné na použitie opatrovateľmi v škole
  • Ideálne aj pre remeselníkov a remeselníčky
  • Ideálne pre domácnosti
  • Jednoduché čistenie schodov
  • Bodové čistenie
