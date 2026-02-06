Batohový vysávač BVL 3/1 Bp
Čistenie v stiesnených priestoroch: Ultraľahký, výkonný a batériový batohový vysávač BVL 3/1 Bp vyniká z davu vďaka robustnému materiálu EPP a skvelému pomeru ceny a kvality.
Ultraľahký, výkonný a na batérie: Je to prvý vysávač svojho druhu, ktorý sa môže pochváliť hmotnosťou iba 4,5 kilogramu na chrbte. Je to vďaka inovatívnemu materiálu EPP, vďaka ktorému je batohový vysávač BVL 3/1 Bp napriek svojej nízkej hmotnosti mimoriadne robustný a odolný. Či už ide o čistenie budov, kín, reštaurácií, na použitie pre remeselníkov alebo v domácnostiach – čistenie zastavaných priestorov a schodov je oveľa jednduchšie. Výkonný batohový vysávač s 3-litrovým objemom nádoby je perfektným riešením na čistenie v stiesnených priestoroch. Zatiaľ čo výkonná batéria Kärcher Battery Power zaisťuje dlhú dobu prevádzky, ergonomický nosný rám odľahčuje prácu. Vďaka praktickému ovládaciemu panelu na bedrovom popruhu na ovládanie všetkých dôležitých prevádzkových a doplnkových funkcií je BVL 3/1 Bp mimoriadne užívateľsky prívetivý a ovládateľný bez námahy. Bezuhlíkový motor EC je tiež mimoriadne odolný voči opotrebovaniu. Okrem bežného príslušenstva sú k dispozícii aj ďalšie funkcie, ako napríklad filter HEPA 14, ako voliteľný doplnok. Pri objednávaní tejto verzie majte na pamäti, že batériu Kärcher Battery Power a kompatibilnú nabíjačku je potrebné objednať samostatne.
Vlastnosti a výhody
Ultraľahký akumulátorový batohový vysávačVyrobené z extrémne ľahkej, inovatívnej EPP (expandovaný polypropylén). Umožňuje ergonomickú prácu. Umožňuje ľahkú prepravu.
Vysoko inovatívna EPP (expandovaný polypropylén)Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce. Ultraľahký. Veľmi šetrné k životnému prostrediu, pretože je 100% recyklovateľný.
Skvelá ergonómiaNosný rám Deuter® je mimoriadne pohodlný aj pri dlhšom používaní. Ovládací panel na bedrovom páse umožňuje pohodlné riadenie a kontrolu všetkých funkcií. Sacia hadica môže byť pre pravákov a ľavákov pripojená odlišne.
EC pohon bez kief
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu a dlhá životnosť.
- Umožňuje dlhé pracovné nasadenie a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Režim eco!efficiency
- Režim eco!efficiency znižuje spotrebu energie a hlučnosť vysávača, predlžuje dobu chodu batérie.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Objem nádoby (l)
|3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Prietok vzduchu (l/s)
|35,4
|Hodnotený výkon (W)
|350
|Vysávanie (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 120 (5,0 Ah) / Približne 130 (6,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Režim napájania: / max. 31 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 41 (7,5 Ah)
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 317 x 450
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 1 m
- Typ sacej hadice: s kolenom
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sacia trubica: Hliník
- Prepínateľná podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
Výbava
- Režim eco!efficiency
- Nosný rám
Oblasti využitia
- Vhodné na použitie opatrovateľmi v škole
- Ideálne aj pre remeselníkov a remeselníčky
- Ideálne pre domácnosti
- Jednoduché čistenie schodov
- Bodové čistenie
