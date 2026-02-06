Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
Stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič: robustný, odolný s jednoduchým používaním. Je vhodný na nepretržitú prácu, vyznačuje sa kvalitným vybavením.
S tlakom 210 barov a prietokom 1000 l/h je tento stacionárny horúcovodný HDS stroj s plynovým horákom ideálny na nepretržité použitie v priemyselných a poľnohospodárskych aplikáciách. Je vybavený robustným čerpadlom kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a odolným oceľovým plášťom a rámom s práškovým nástrekom. Čerpadlo je chránené veľkým vodným filtrom. Súčasťou vysokotlakového čističa je integrovaná nádrž na vodu s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom nedostatku vody, ako aj štvorpólový, nízkootáčkový elektromotor s vodným chladením. Čistiaci prostriedok sa nasaje cez dávkovací ventil, zobrazuje stav nádrže. Otočný spínač veľmi uľahčuje obsluhu stroja. Inštalácia a údržba sú navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé a elektronický monitorovací systém zaisťuje vysokú úroveň prevádzkovej bezpečnosti. Stroj sa dodáva bez príslušenstva; tieto je možné zvoliť individuálne pre každú pracovnú stanicu (miesto použitia). Voliteľne k dispozícii: manometer, počítadlo času pre druhý prívod čistiaceho prostriedku, automatické uvoľnenie tlaku, rôzne diaľkové ovládače.
Vlastnosti a výhody
Intuitívna a jednoduchá obsluhaIba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania. Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas. Samovysvetľujúce symboly a prehľadný ovládací panel umožňujú ľahké pochopenie stroja a zvyšujú produktivitu.
Plynový horák testovaný, kontrolovaný a certifikovaný spoločnosťou KiwaCertifikácia Kiwa: sú splnené objektívne požiadavky. Vysoký výkon ohrevu. S osvedčenou a účinnou technológiou horákov Kärcher pre nízku spotrebu paliva.
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľomSpoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
Vodou chladený 4-pólový elektromotor
- Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
- Pre vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.
- 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
- Monitorovanie teploty plameňa a emisií, ochrana proti nedostatku vody/pretlaku, ochrana proti vodnému kameňu s indikátorom vyprázdnenia a monitorovanie poruchy zaisťujú bezpečnú a dlhotrvajúcu prevádzku.
- Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
- Automatické vypnutie v prípade nízkonapäťového rozsahu alebo prepätia.
Kvalitná výbava
- Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom prázdnej vody chráni vykurovaciu špirálu a celý systém pred usadzovaním vodného kameňa.
- Robustný materiál a rám vyrobený z ocele s práškovým nástrekom.
- Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
Vysoká flexibilita
- Alternatívne je možné diaľkové ovládania používať priamo na odbernom mieste.
- Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii počítadlo času a tlakomer, ako aj automatické uvoľnenie tlaku na ochranu príslušenstva a potrubí.
- Vo svojom rozsiahlom sortimente príslušenstva pre vysokotlakové čističe má Kärcher to správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu a každý cieľ.
Veľký, priehľadný jemný vodný filter
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
- Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
- Pomocou funkcie nastavenia dávkovania možno čistiace prostriedky dávkovať presne podľa stupňa znečistenia.
- Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
- Voliteľne je k dispozícii druhý prívod čistiaceho prostriedku s indikátorom vyprázdnenia a dávkovacím ventilom.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
- Zobrazovanie chybových kódov, prevádzkového stavu, intervalov údržby čerpadla a sledovanie chybnej prevádzky horáka a celého stroja uľahčuje servis.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|min. 500 - max. 1000
|Pracovný tlak (bar)
|210
|Príkon (kW)
|8
|Tepelná energia (kW)
|78,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet paralelných používateľov
|1 - 1
|Mobilita
|Stacionárny
|Zaistenie (A)
|25
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|177
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|187
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1142 x 578 x 790
Balenie obsahuje
- Kontrola plameňa
- Príprava na Servo Control
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Power tryska
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Výbava
- Olejomierka
- Priezor pre stav oleja
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
- Dávkovanie RM1
- Ochrana proti chodu nasucho
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Vodou chladený motor
- Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
Oblasti využitia
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom a chemickom priemysle
- Na použitie v preprave a logistike
- Poľnohospodárstvo
- Vo výrobných halách a dielňach, kde je potrebná teplá voda
- Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
- Verejné služby
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
- Na vysokotlakové čistenie studenou alebo horúcou vodou
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas náhradný diel
