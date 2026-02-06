Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas

Stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič: robustný, odolný s jednoduchým používaním. Je vhodný na nepretržitú prácu, vyznačuje sa kvalitným vybavením.

S tlakom 210 barov a prietokom 1000 l/h je tento stacionárny horúcovodný HDS stroj s plynovým horákom ideálny na nepretržité použitie v priemyselných a poľnohospodárskych aplikáciách. Je vybavený robustným čerpadlom kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a odolným oceľovým plášťom a rámom s práškovým nástrekom. Čerpadlo je chránené veľkým vodným filtrom. Súčasťou vysokotlakového čističa je integrovaná nádrž na vodu s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom nedostatku vody, ako aj štvorpólový, nízkootáčkový elektromotor s vodným chladením. Čistiaci prostriedok sa nasaje cez dávkovací ventil, zobrazuje stav nádrže. Otočný spínač veľmi uľahčuje obsluhu stroja. Inštalácia a údržba sú navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé a elektronický monitorovací systém zaisťuje vysokú úroveň prevádzkovej bezpečnosti. Stroj sa dodáva bez príslušenstva; tieto je možné zvoliť individuálne pre každú pracovnú stanicu (miesto použitia). Voliteľne k dispozícii: manometer, počítadlo času pre druhý prívod čistiaceho prostriedku, automatické uvoľnenie tlaku, rôzne diaľkové ovládače.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas: Intuitívna a jednoduchá obsluha
Intuitívna a jednoduchá obsluha
Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania. Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas. Samovysvetľujúce symboly a prehľadný ovládací panel umožňujú ľahké pochopenie stroja a zvyšujú produktivitu.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas: Plynový horák testovaný, kontrolovaný a certifikovaný spoločnosťou Kiwa
Plynový horák testovaný, kontrolovaný a certifikovaný spoločnosťou Kiwa
Certifikácia Kiwa: sú splnené objektívne požiadavky. Vysoký výkon ohrevu. S osvedčenou a účinnou technológiou horákov Kärcher pre nízku spotrebu paliva.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas: Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
Vodou chladený 4-pólový elektromotor
  • Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
  • Pre vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.
  • 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
  • Monitorovanie teploty plameňa a emisií, ochrana proti nedostatku vody/pretlaku, ochrana proti vodnému kameňu s indikátorom vyprázdnenia a monitorovanie poruchy zaisťujú bezpečnú a dlhotrvajúcu prevádzku.
  • Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
  • Automatické vypnutie v prípade nízkonapäťového rozsahu alebo prepätia.
Kvalitná výbava
  • Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom prázdnej vody chráni vykurovaciu špirálu a celý systém pred usadzovaním vodného kameňa.
  • Robustný materiál a rám vyrobený z ocele s práškovým nástrekom.
  • Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
Vysoká flexibilita
  • Alternatívne je možné diaľkové ovládania používať priamo na odbernom mieste.
  • Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii počítadlo času a tlakomer, ako aj automatické uvoľnenie tlaku na ochranu príslušenstva a potrubí.
  • Vo svojom rozsiahlom sortimente príslušenstva pre vysokotlakové čističe má Kärcher to správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu a každý cieľ.
Veľký, priehľadný jemný vodný filter
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
  • Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
  • Pomocou funkcie nastavenia dávkovania možno čistiace prostriedky dávkovať presne podľa stupňa znečistenia.
  • Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
  • Voliteľne je k dispozícii druhý prívod čistiaceho prostriedku s indikátorom vyprázdnenia a dávkovacím ventilom.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
  • Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
  • Zobrazovanie chybových kódov, prevádzkového stavu, intervalov údržby čerpadla a sledovanie chybnej prevádzky horáka a celého stroja uľahčuje servis.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) min. 500 - max. 1000
Pracovný tlak (bar) 210
Príkon (kW) 8
Tepelná energia (kW) 78,5
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Počet paralelných používateľov 1 - 1
Mobilita Stacionárny
Zaistenie (A) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 177
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 187
Rozmery (d x š x v) (mm) 1142 x 578 x 790

Balenie obsahuje

  • Kontrola plameňa
  • Príprava na Servo Control
  • Príprava na diaľkové ovládanie
  • Power tryska
  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie

Výbava

  • Olejomierka
  • Priezor pre stav oleja
  • Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
  • Dávkovanie RM1
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Vodou chladený motor
  • Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
Oblasti využitia
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom a chemickom priemysle
  • Na použitie v preprave a logistike
  • Poľnohospodárstvo
  • Vo výrobných halách a dielňach, kde je potrebná teplá voda
  • Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
  • Verejné služby
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Na vysokotlakové čistenie studenou alebo horúcou vodou
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher