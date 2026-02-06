Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
Ideálny pre domácich majstrov, pri úprave záhrad a v komunálnej oblasti: náš prvý akumulátorový profesionálny vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp. Sebestačný, bez externého napájania.
Náš HD 4/11 C Bp Battery je prvý vysokotlakový čistič s pohonom na batérie, ktorý je vhodný na profesionálne použitie. Môže sa prevádzkovať tak vo vodorovnej, ako aj vo vertikálnej polohe a navyše presviedča kvalitným vybavením, ako je mosadzná hlava valca, automatická dekompresia tlaku a rafinované odkladanie príslušenstva. Na palube tohto stroja sa nachádza aj: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, zatiaľ čo rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a dlhej životnosti. Stroje je ideálny pre domácich majstrov, pri úprave záhrad alebo aj v komunálnej oblasti a pracuje s 2 výkonnými 36 V lítium-iónovými batériami, ktoré nepatria do štandardnej výbavy. Batérie nášho 36 V systému sú kompatibilné s inými strojmi z rovnakého radu, zaručujú dlhú výdrž a veľmi dobrý čistiaci výkon. Pri ľahšom znečistení odporúčame využiť stupeň eco!efficiency, aby sa výdrž batérie predĺžila až na 34 minút.
Vlastnosti a výhody
36 V systém batériíVysoký výkon čistenia a dlhá prevádzka. Kompatibilné akumulátory pre viaceré triedy prístrojov. Úsporná rýchlonabíjačka.
Úsporný a ekonomický stupeň eco!efficiencyUšetrí energiu a predĺži výdrž akumulátora. Znížený výkon čistenia pre ľahšie znečistenie.
KvalitaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Kvalitná mosadzná hlava valca. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Mobilita
- Integrovaná rúčka na prednej strane stroja umožňuje jednoduché nakladanie stroja a pohodlnú prepravu.
- Madlo zasúvateľné stlačením gombíka.
- Možná prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
Maximálna flexibilita.
- Samostatné vysokotlakové čistenie nezávislé od externých prúdových zdrojov.
- Krátky čas nastavenia, pretože nie je nutné prepínať napájacie káble.
- S pomocou nasávacej hadice pre externé zdroje vody je možná aj úplne samostatná práca.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Prietok (l/h)
|320 - 400
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Príkon (kW)
|1,6
|Prítok vody
|3/4″
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|2
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|30 (7,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Dĺžka kábla nabíjačky batérie (m)
|1,2
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|20,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|23,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 370 x 930
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Striekacia tyč: 840 mm
- Rotačná tryska
- Hadica na nasávanie vody
Výbava
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Pre samostatné, mobilné vysokotlakové čistenie, napr. pre správcov, pri terénnych úpravách alebo v komunálnej oblasti.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher