Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
Kompaktný vysokotlakový čistič s mosadznou hlavou valca, rotačnou tryskou a navijakom hadice. Navyše obsahuje nadstavec eco!Booster, penovaciu trysku Classic a 600 mm prac. nadstavec.
HD 5/13 EX Plus Classic je robustný a kompaktný vysokotlakový čistič s pracovným nadstavcom z nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje jednoduché a dôkladné čistenie vozidiel, strojov a náradia, ako aj dvorov a záhrad. Stroj je vybavený mosadznou hlavou valca a kvalitnou oceľovou sieťovou hadicou, ktoré zaisťujú nízke opotrebovanie a vysokú robustnosť. Automatické uvoľnenie tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Medzi ďalšie praktické výhody patrí navijak na hadicu pre jednoduché skladovanie hadice a integrovaná základňa Home Base na uloženie trysky. Pomocou rotačnej trysky sa dajú odstrániť aj tie najodolnejšie nečistoty. V porovnaní s bežnými skrutkovacími uzávermi sa rýchloupínacie prvky EASY!Lock používajú rýchlo a jednoducho, pričom si zachovávajú stabilitu a odolnosť.
Vlastnosti a výhody
Anniversary edíciaeco!Booster pre jemné a rýchle čistenie Penovací nadstavec na nanášanie čistiaceho prostriedku bez námahy. Robustný pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Vysoko kvalitné príslušenstvoProfesionálna rotačná tryska. Robustná gumová hadica s oceľovou výstužou. Profesionálna vysokotlaková pištoľ s nerezovým ventilom.
Odkladací priestorDržiak na uloženie trysky. Ručný hadicový navijak. Integrované háčiky na káble.
EASY!Lock rýchloupínací závit
- Krátke časy nastavenia (montáž a demontáž).
- Rýchla výmena príslušenstva.
- Intuitívne ovládanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|130
|Max. tlak (bar)
|170
|Príkon (kW)
|2,7
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|034
|Prítok vody
|3/4″
|Mobilita
|vozík
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|21
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|29
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|334 x 366 x 954
Balenie obsahuje
- eco!Booster
- Striekacia tyč: 600 mm
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 8 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov
- Penovací nadstavec
Výbava
- 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Na čistenie vozidiel
- Na čistenie strojov a nástrojov (na stavbe)
- Na čistenie dvorov a záhrad (steny, chodníky, pavilóny)
- Na spontánne čistenie malých plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher