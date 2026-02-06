Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic

Tento vysokotlakový čistič je robustný, kompaktný stroj. Má jednoduchý dizajn a obsahuje mosadznú hlavu valca, rotačnú trysku a navijak hadice.

HD 5/13 EX Plus Classic je robustný a kompaktný vysokotlakový čistič s nadstavcom z nehrdzavejúcej ocele s dĺžkou 840 milimetrov. Umožňuje jednoduché a dôkladné čistenie vozidiel, strojov a náradia, ako aj dvorov a záhrad. Stroj je vybavený mosadznou hlavou valca a kvalitnou oceľovou sieťovou hadicou, ktoré zaisťujú nízke opotrebovanie a vysokú robustnosť. Automatické uvoľnenie tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Medzi ďalšie praktické výhody patrí navijak na hadicu pre jednoduché skladovanie hadice a integrovaná základňa Home Base na uloženie trysky. Pomocou rotačnej hubice sa dajú odstrániť aj tie najodolnejšie nečistoty. V porovnaní s bežnými skrutkovacími uzávermi sa rýchloupínacie prvky EASY!Lock používajú rýchlo a jednoducho, pričom si zachovávajú stabilitu a odolnosť.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic: Nízke opotrebovanie a dlhá životnosť
Nízke opotrebovanie a dlhá životnosť
Kvalitná mosadzná hlava valca. Piesty z nehrdzavejúcej ocele s keramickým povrchom. Automatické zníženie tlaku.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic: Vysoko kvalitné príslušenstvo
Vysoko kvalitné príslušenstvo
Profesionálna rotačná tryska. Robustná gumová hadica s oceľovou výstužou. Profesionálna vysokotlaková pištoľ s nerezovým ventilom.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic: Odkladací priestor
Odkladací priestor
Držiak na uloženie trysky. Ručný hadicový navijak. Integrované háčiky na káble.
EASY!Lock rýchloupínací závit
  • Krátke časy nastavenia (montáž a demontáž).
  • Rýchla výmena príslušenstva.
  • Intuitívne ovládanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 130
Max. tlak (bar) 170
Príkon (kW) 2,7
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 034
Prítok vody 3/4″
Mobilita vozík
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 21
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 28,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 334 x 366 x 954

Balenie obsahuje

  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • Striekacia tyč: 840 mm
  • Vysokotlaková pištoľ: Štandard
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 8 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov

Výbava

  • 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
Oblasti využitia
  • Na čistenie vozidiel
  • Na čistenie strojov a nástrojov (na stavbe)
  • Na čistenie dvorov a záhrad (steny, chodníky, pavilóny)
  • Na spontánne čistenie malých plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher