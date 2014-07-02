Ultravysokotlakový čistič HD 13/35-4 Cage
Až 350 barov uvoľní aj tú najnepoddajnejšiu špinu. Pevný klietkový dizajn chráni celý stroj a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriava. S princípom „rudly“ pre ľahkú prepravu.
S pracovným tlakom až do 350 barov si tento stroj poradí aj so zažratou nečistotou. Robustný dizajn s rúrkovým rámom je obzvlášť stabilný: Dá sa nakladať pomocou žeriava – a okrem toho sú komponenty chránené zo všetkých strán. Vďaka mnohým ďalším výhodám je tento stroj prvou voľbou na profesionálne použitie. Praktické a pohodlné: Vďaka držiaku pracovného nadstavca a integrovanému háku na hadicu je príslušenstvo vždy pripravené na stroji. Počítadlo prevádzkových hodín ukazuje presné časy chodu čerpadla. Bezpečné uloženie: Príslušenstvo a náradie sa odkladá do chráneného priečinku. Jednoduchá preprava: Vďaka princípu vozíka na prepravky sa dajú tieto stroje prepravovať ľahšie ako štvorkolesové stroje – hlavne na neschodnom teréne, ako sú staveniská. Spoľahlivosť a bezpečnosť: vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje potrebný tlak. Poistka proti nedostatku vody (na objednávku) chráni tak používateľa ako aj čerpadlo.
Vlastnosti a výhody
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
- Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Bezpečné uloženie
- Príslušenstvo a náradie sa odkladá do chráneného priečinku. Tak je všetko vždy upratané.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - max. 35
|Prietok (l/h)
|500 - 1300
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Palivo
|Elektricky
|Výkon motora (kW)
|15
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Typ čerpadla
|Ultra vysoko výkonné čerpadlo Kärcher s kľukovým hriadeľom
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|160
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|195
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|930 x 800 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Priemyselná pištoľ
- Antikorový pracovný nadstavec: 700 mm
- Tryska s plochým prúdom
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Heavy duty
- Bezpečnostný ventil
- Počítadlo prevádzkových hodín
Video