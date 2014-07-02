Ultravysokotlakový čistič HD 13/35-4 Cage

Až 350 barov uvoľní aj tú najnepoddajnejšiu špinu. Pevný klietkový dizajn chráni celý stroj a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriava. S princípom „rudly“ pre ľahkú prepravu.

S pracovným tlakom až do 350 barov si tento stroj poradí aj so zažratou nečistotou. Robustný dizajn s rúrkovým rámom je obzvlášť stabilný: Dá sa nakladať pomocou žeriava – a okrem toho sú komponenty chránené zo všetkých strán. Vďaka mnohým ďalším výhodám je tento stroj prvou voľbou na profesionálne použitie. Praktické a pohodlné: Vďaka držiaku pracovného nadstavca a integrovanému háku na hadicu je príslušenstvo vždy pripravené na stroji. Počítadlo prevádzkových hodín ukazuje presné časy chodu čerpadla. Bezpečné uloženie: Príslušenstvo a náradie sa odkladá do chráneného priečinku. Jednoduchá preprava: Vďaka princípu vozíka na prepravky sa dajú tieto stroje prepravovať ľahšie ako štvorkolesové stroje – hlavne na neschodnom teréne, ako sú staveniská. Spoľahlivosť a bezpečnosť: vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje potrebný tlak. Poistka proti nedostatku vody (na objednávku) chráni tak používateľa ako aj čerpadlo.

Vlastnosti a výhody
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
  • Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Bezpečné uloženie
  • Príslušenstvo a náradie sa odkladá do chráneného priečinku. Tak je všetko vždy upratané.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovný tlak (bar/MPa) 100 - max. 350 / 10 - max. 35
Prietok (l/h) 500 - 1300
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Palivo Elektricky
Výkon motora (kW) 15
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Typ čerpadla Ultra vysoko výkonné čerpadlo Kärcher s kľukovým hriadeľom
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 160
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 195
Rozmery (d x š x v) (mm) 930 x 800 x 920

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Priemyselná pištoľ
  • Antikorový pracovný nadstavec: 700 mm
  • Tryska s plochým prúdom

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Heavy duty
  • Bezpečnostný ventil
  • Počítadlo prevádzkových hodín
