Ultravysokotlakový čistič HD 13/35 Ge Cage
Až 350 barov uvoľní aj tú najnepoddajnejšiu špinu. Pevný klietkový dizajn chráni celý stroj a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriava. S princípom „rudly“ pre ľahkú prepravu.
S pracovným tlakom až do 350 barov si tento stroj poradí aj so zažratou nečistotou. Robustný dizajn s rúrkovým rámom je obzvlášť stabilný: Dá sa nakladať pomocou žeriava – a okrem toho sú komponenty chránené zo všetkých strán. Vďaka mnohým ďalším výhodám je tento stroj prvou voľbou na profesionálne použitie. Praktické a pohodlné: Vďaka držiaku pracovného nadstavca a integrovanému háku na hadicu je príslušenstvo vždy pripravené na stroji. Počítadlo prevádzkových hodín ukazuje presné časy chodu čerpadla. Bezpečné uloženie: Príslušenstvo a náradie sa odkladá do chráneného priečinku. Jednoduchá preprava: Vďaka princípu vozíka na prepravky sa dajú tieto stroje prepravovať ľahšie ako štvorkolesové stroje – hlavne na neschodnom teréne, ako sú staveniská. Spoľahlivosť a bezpečnosť: vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje potrebný tlak. Poistka proti nedostatku vody (na objednávku) chráni tak používateľa ako aj čerpadlo.
Vlastnosti a výhody
Priemyselná ručná striekacia pištoľ
- Robustnosť a dlhá životnosť: Nová priemyselná ručná striekacia pištoľ značky Kärcher bola koncipovaná špeciálne na najtvrdšie použitie.
Regulácia otáčok
- Otáčky sa pri pohotovostnom režime (stand by) automaticky znížia. Tým sa chráni motor a šetrí sa energia.
Mobilita
Nezávislosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - 35
|Prietok (l/h)
|500 - 1300
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Palivo
|benzín
|Výrobca motora
|Honda
|Typ motora
|GX 690
|Výkon motora (kW)
|16
|Typ čerpadla
|Ultra vysoko výkonné čerpadlo Kärcher s kľukovým hriadeľom
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|122
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|150
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|930 x 800 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Priemyselná pištoľ
- Antikorový pracovný nadstavec: 700 mm
- Tryska s plochým prúdom
Výbava
- Elektroštart
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Heavy duty
- Bezpečnostný ventil
- Počítadlo prevádzkových hodín
