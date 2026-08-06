Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv

Odstraňuje aj extrémne odolné nečistoty: všestranný ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv s UHP pištoľou, pracovným tlakom 1000 barov a nízkou spotrebou vody 900 l/h.

Náš ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv z kompaktnej triedy UHP, vybavený pohodlnou UHP pištoľou, pôsobivo vyčistí aj tie najodolnejšie nečistoty, aké sa vyskytujú v stavebníctve alebo iných priemyselných aplikáciách. Jeho srdcom je extrémne výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo WOMA s vysokou objemovou účinnosťou. Zaručuje najlepšie výsledky čistenia tým, že zabezpečuje pracovný tlak 1000 barov a spotrebuje iba 900 l vody za hodinu.

Vlastnosti a výhody
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv: Výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo﻿﻿
Výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo﻿﻿
Plunžer zo spekaného karbidu pre dlhú životnosť. Jednoduchá výmena opotrebiteľných dielov, ako sú ventily, tesnenia alebo plunžer.﻿ Konštrukcia čerpadla s centrálnymi ventilmi pre vysoký volumetrický stupeň účinnosti.
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv: Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ
Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ
Ergonomická rukoväť a nízka hmotnosť pre jednoduchú obsluhu. Práca bez únavy vďaka menšej sile potrebnej na udržanie stlačenej spúšte.﻿
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv: Tlakový odľahčovací ventil
Tlakový odľahčovací ventil
Tlakový odľahčovací ventil znižuje tlak v hadici, ktorá je pri uzavretej pištoli flexibilnejšia. Zabraňuje spätnému nárazu, pretože tlak sa pri stlačení pištole vytvára pomaly.
Vysoká mobilita
  • Veľké kolesá ako aj optimálne ťažisko zabezpečujú vysokú mobilitu stroja – aj napriek jeho veľkosti.
  • Praktický hák pre žeriav umožňuje jednoduchú prepravu, aj na neschodnom teréne.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovný tlak (bar/MPa) 1000 / 100
Prietok (l/h) 978
Teplota vody na prívode (°C) 45
Palivo Elektricky
Výkon motora (kW) 35
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 380 - 415
Frekvencia (Hz) 50
Typ čerpadla Kľukový hriadeľ
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 385
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 376,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 380
Rozmery (d x š x v) ( ) 1385 x 790 x 1090

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Vysokotlaková pištoľ (Dry Shut)
  • Antikorový pracovný nadstavec: 750 mm
  • Tryska s plochým prúdom

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
  • Bezpečnostný ventil
  • Počítadlo prevádzkových hodín
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv

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