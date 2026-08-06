Ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv
Odstraňuje aj extrémne odolné nečistoty: všestranný ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv s UHP pištoľou, pracovným tlakom 1000 barov a nízkou spotrebou vody 900 l/h.
Náš ultravysokotlakový čistič HD 9/100-4 Cage Adv z kompaktnej triedy UHP, vybavený pohodlnou UHP pištoľou, pôsobivo vyčistí aj tie najodolnejšie nečistoty, aké sa vyskytujú v stavebníctve alebo iných priemyselných aplikáciách. Jeho srdcom je extrémne výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadlo WOMA s vysokou objemovou účinnosťou. Zaručuje najlepšie výsledky čistenia tým, že zabezpečuje pracovný tlak 1000 barov a spotrebuje iba 900 l vody za hodinu.
Vlastnosti a výhody
Výkonné priemyselné vysokotlakové čerpadloPlunžer zo spekaného karbidu pre dlhú životnosť. Jednoduchá výmena opotrebiteľných dielov, ako sú ventily, tesnenia alebo plunžer. Konštrukcia čerpadla s centrálnymi ventilmi pre vysoký volumetrický stupeň účinnosti.
Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľErgonomická rukoväť a nízka hmotnosť pre jednoduchú obsluhu. Práca bez únavy vďaka menšej sile potrebnej na udržanie stlačenej spúšte.
Tlakový odľahčovací ventilTlakový odľahčovací ventil znižuje tlak v hadici, ktorá je pri uzavretej pištoli flexibilnejšia. Zabraňuje spätnému nárazu, pretože tlak sa pri stlačení pištole vytvára pomaly.
Vysoká mobilita
- Veľké kolesá ako aj optimálne ťažisko zabezpečujú vysokú mobilitu stroja – aj napriek jeho veľkosti.
- Praktický hák pre žeriav umožňuje jednoduchú prepravu, aj na neschodnom teréne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|1000 / 100
|Prietok (l/h)
|978
|Teplota vody na prívode (°C)
|45
|Palivo
|Elektricky
|Výkon motora (kW)
|35
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|380 - 415
|Frekvencia (Hz)
|50
|Typ čerpadla
|Kľukový hriadeľ
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|385
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|376,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|380
|Rozmery (d x š x v) ( )
|1385 x 790 x 1090
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Vysokotlaková pištoľ (Dry Shut)
- Antikorový pracovný nadstavec: 750 mm
- Tryska s plochým prúdom
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Bezpečnostný ventil
- Počítadlo prevádzkových hodín
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