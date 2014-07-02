Ultravysokotlakový čistič HD 9/50-4 Cage
Až 500 barov uvoľní aj tú najnepoddajnejšiu špinu. Pevný cage dizajn poskytuje ochranu po celom obvode a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriava. S princípom „rudly“ pre ľahkú prepravu.
Praktické a pohodlné: Držiak nadstavca a integrovaný hák na hadicu zaisťujú, že príslušenstvo je pripravené na stroji. Počítadlo hodín vždy ukazuje presný čas prevádzky čerpadla. Bezpečné skladovanie: Príslušenstvo a náradie sú uložené v chránenom boxe. Jednoduché premiestňovanie: Princíp tlačného vozíka umožňuje jednoduchú prepravu stroja aj do ťažko prístupných oblastí. Spoľahlivé a bezpečné: vysokovýkonné čerpadlo kľukového hriadeľa Kärcher zaisťuje optimálny tlak. Voliteľné príslušenstvo proti chodu nasucho chráni stroj aj používateľa.
Vlastnosti a výhody
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
- Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Bezpečné uloženie
- Príslušenstvo a náradie sa odkladá do chráneného priečinku. Tak je všetko vždy upratané.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Prietok (l/h)
|500 - 900
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Palivo
|Elektricky
|Výkon motora (kW)
|15
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Typ čerpadla
|Ultra vysoko výkonné čerpadlo Kärcher s kľukovým hriadeľom
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|150
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|195
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|930 x 800 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Priemyselná pištoľ
- Antikorový pracovný nadstavec: 700 mm
- Tryska s plochým prúdom
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Heavy duty
- Bezpečnostný ventil
- Počítadlo prevádzkových hodín
