Ultravysokotlakový čistič HD 9/50-4 Cage

Až 500 barov uvoľní aj tú najnepoddajnejšiu špinu. Pevný cage dizajn poskytuje ochranu po celom obvode a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriava. S princípom „rudly“ pre ľahkú prepravu.

Praktické a pohodlné: Držiak nadstavca a integrovaný hák na hadicu zaisťujú, že príslušenstvo je pripravené na stroji. Počítadlo hodín vždy ukazuje presný čas prevádzky čerpadla. Bezpečné skladovanie: Príslušenstvo a náradie sú uložené v chránenom boxe. Jednoduché premiestňovanie: Princíp tlačného vozíka umožňuje jednoduchú prepravu stroja aj do ťažko prístupných oblastí. Spoľahlivé a bezpečné: vysokovýkonné čerpadlo kľukového hriadeľa Kärcher zaisťuje optimálny tlak. Voliteľné príslušenstvo proti chodu nasucho chráni stroj aj používateľa.

Vlastnosti a výhody
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
  • Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Bezpečné uloženie
  • Príslušenstvo a náradie sa odkladá do chráneného priečinku. Tak je všetko vždy upratané.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovný tlak (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Prietok (l/h) 500 - 900
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Palivo Elektricky
Výkon motora (kW) 15
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Typ čerpadla Ultra vysoko výkonné čerpadlo Kärcher s kľukovým hriadeľom
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 150
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 195
Rozmery (d x š x v) (mm) 930 x 800 x 920

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Priemyselná pištoľ
  • Antikorový pracovný nadstavec: 700 mm
  • Tryska s plochým prúdom

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Heavy duty
  • Bezpečnostný ventil
  • Počítadlo prevádzkových hodín
