Ultravysokotlakový čistič HD 9/50 Ge Cage

Až 500 barov uvoľní aj tú najnepoddajnejšiu špinu. Pevný cage dizajn poskytuje ochranu po celom obvode a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriava. S princípom „rudly“ pre ľahkú prepravu.

Praktické a pohodlné: Držiak pracovného nadstavca a integrovaný hák na hadicu zaisťujú, že príslušenstvo je pripravené na stroji. Počítadlo hodín vždy ukazuje presný čas prevádzky čerpadla. Bezpečné skladovanie: Príslušenstvo a náradie sú uložené v chránenom boxe. Jednoduché premiestňovanie: Princíp tlačného vozíka umožňuje jednoduchú prepravu stroja aj do ťažko prístupných oblastí. Spoľahlivé a bezpečné: vysokovýkonné čerpadlo kľukového hriadeľa Kärcher zaisťuje optimálny tlak. Voliteľný výrez proti chodu nasucho chráni stroj aj používateľa.

Vlastnosti a výhody
Priemyselná ručná striekacia pištoľ
  • Robustnosť a dlhá životnosť: Nová priemyselná ručná striekacia pištoľ značky Kärcher bola koncipovaná špeciálne na najtvrdšie použitie.
Regulácia otáčok
  • Otáčky sa pri pohotovostnom režime (stand by) automaticky znížia. Tým sa chráni motor a šetrí sa energia.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovný tlak (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Prietok (l/h) 500 - 900
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Palivo benzín
Výrobca motora Honda
Typ motora GX 690
Výkon motora (kW) 16
Typ čerpadla Ultra vysoko výkonné čerpadlo Kärcher s kľukovým hriadeľom
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 122
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 150
Rozmery (d x š x v) (mm) 930 x 800 x 920

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Priemyselná pištoľ
  • Antikorový pracovný nadstavec: 700 mm
  • Tryska s plochým prúdom

Výbava

  • Elektroštart
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Heavy duty
  • Bezpečnostný ventil
  • Počítadlo prevádzkových hodín
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/50 Ge Cage
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/50 Ge Cage
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/50 Ge Cage
Ultravysokotlakový čistič Ultravysokotlakový čistič HD 9/50 Ge Cage

Video

Príslušenstvo