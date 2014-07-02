Ultravysokotlakový čistič HD 9/50 Ge Cage
Až 500 barov uvoľní aj tú najnepoddajnejšiu špinu. Pevný cage dizajn poskytuje ochranu po celom obvode a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriava. S princípom „rudly“ pre ľahkú prepravu.
Praktické a pohodlné: Držiak pracovného nadstavca a integrovaný hák na hadicu zaisťujú, že príslušenstvo je pripravené na stroji. Počítadlo hodín vždy ukazuje presný čas prevádzky čerpadla. Bezpečné skladovanie: Príslušenstvo a náradie sú uložené v chránenom boxe. Jednoduché premiestňovanie: Princíp tlačného vozíka umožňuje jednoduchú prepravu stroja aj do ťažko prístupných oblastí. Spoľahlivé a bezpečné: vysokovýkonné čerpadlo kľukového hriadeľa Kärcher zaisťuje optimálny tlak. Voliteľný výrez proti chodu nasucho chráni stroj aj používateľa.
Vlastnosti a výhody
Priemyselná ručná striekacia pištoľ
- Robustnosť a dlhá životnosť: Nová priemyselná ručná striekacia pištoľ značky Kärcher bola koncipovaná špeciálne na najtvrdšie použitie.
Regulácia otáčok
- Otáčky sa pri pohotovostnom režime (stand by) automaticky znížia. Tým sa chráni motor a šetrí sa energia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Prietok (l/h)
|500 - 900
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Palivo
|benzín
|Výrobca motora
|Honda
|Typ motora
|GX 690
|Výkon motora (kW)
|16
|Typ čerpadla
|Ultra vysoko výkonné čerpadlo Kärcher s kľukovým hriadeľom
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|122
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|150
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|930 x 800 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Priemyselná pištoľ
- Antikorový pracovný nadstavec: 700 mm
- Tryska s plochým prúdom
Výbava
- Elektroštart
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Heavy duty
- Bezpečnostný ventil
- Počítadlo prevádzkových hodín
