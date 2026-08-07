MT CS 250/36
Vymeniteľné nadstavce pre aku univerzálny prístroj MT 36 Bp: kompaktný odvetvovač MT CS 250/36 pre bezpečnú a presnú starostlivosť o stromy aj na ťažko dostupných miestach priamo zo zeme.
Pohodlné a obzvlášť bezpečné kosenie a rezanie stromov zo zeme sa stáva jednoduchou záležitosťou vďaka odvetvovaču MT CS 250/36 pre náš akumulátorový prístroj MT 36 Bp. Vymeniteľný nadstavec dosiahne aj ťažko prístupné vetvy a jeho kompaktná konštrukcia, dĺžka vodiacej koľajnice až 25 centimetrov a rozteč pílovej reťaze 3/8" umožňuje rýchle a obzvlášť presné rezy pri starostlivosti o stromy.
Vlastnosti a výhody
Automatické mazanie reťazeMinimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť. Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Reťaz a vodiaca lišta Oregon®Najlepšie komponenty pre najlepšie výsledky.
Kompaktná konštrukciaNízka hmotnosť pre jednoduchú manipuláciu. Jednoducho prenosný a ľahko uskladniteľný.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni zdravie používateľa.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Vodiaca lišta (mm)
|250
|Rýchlosť reťaze (m/s)
|12
|Hrúbka hnacích článkov
|1,3 mm / 0,050"
|Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie (Rezy)
|max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|940 x 120 x 130
Balenie obsahuje
- Ochrana reťaze
- Vodiaca lišta
- Pílová reťaz
Oblasti využitia
- Ideálne na údržbu mladých a ostatných stromov. Aj pri pestovaní ovocia na zvýšenie úrody
- Na rezanie konárov z vysokých stromov a kríkov
- Ideálne na bezpečné odstránenie škôd po nepriaznivom počasí
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
MT CS 250/36 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher