MT CS 250/36

Vymeniteľné nadstavce pre aku univerzálny prístroj MT 36 Bp: kompaktný odvetvovač MT CS 250/36 pre bezpečnú a presnú starostlivosť o stromy aj na ťažko dostupných miestach priamo zo zeme.

Pohodlné a obzvlášť bezpečné kosenie a rezanie stromov zo zeme sa stáva jednoduchou záležitosťou vďaka odvetvovaču MT CS 250/36 pre náš akumulátorový prístroj MT 36 Bp. Vymeniteľný nadstavec dosiahne aj ťažko prístupné vetvy a jeho kompaktná konštrukcia, dĺžka vodiacej koľajnice až 25 centimetrov a rozteč pílovej reťaze 3/8" umožňuje rýchle a obzvlášť presné rezy pri starostlivosti o stromy.

Vlastnosti a výhody
Multitool MT CS 250/36: Automatické mazanie reťaze
Automatické mazanie reťaze
Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť. Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Multitool MT CS 250/36: Reťaz a vodiaca lišta Oregon®
Reťaz a vodiaca lišta Oregon®
Najlepšie komponenty pre najlepšie výsledky.
Multitool MT CS 250/36: Kompaktná konštrukcia
Kompaktná konštrukcia
Nízka hmotnosť pre jednoduchú manipuláciu. Jednoducho prenosný a ľahko uskladniteľný.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
  • Neunavujúca práca dlhý čas.
  • Chráni zdravie používateľa.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Vodiaca lišta (mm) 250
Rýchlosť reťaze (m/s) 12
Hrúbka hnacích článkov 1,3 mm / 0,050"
Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 3
Napätie (V) 36
Výkon na jedno nabitie batérie (Rezy) max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3
Rozmery (d x š x v) (mm) 940 x 120 x 130

Balenie obsahuje

  • Ochrana reťaze
  • Vodiaca lišta
  • Pílová reťaz
Oblasti využitia
  • Ideálne na údržbu mladých a ostatných stromov. Aj pri pestovaní ovocia na zvýšenie úrody
  • Na rezanie konárov z vysokých stromov a kríkov
  • Ideálne na bezpečné odstránenie škôd po nepriaznivom počasí
Príslušenstvo
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